Emocionante: la hinchada de Defensa y Justicia cantó por Lucas González

El joven futbolista asesinado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires era de Florencio Varela y había jugado en inferiores en el Halcón.

Este domingo bajo una lluvia torrencial Defensa y Justicia empató como local en Florencio Varela contra Colón de Santa Fe y la hinchada del Halcón aprovechó el partido para pedir justicia por Lucas González, el futbolista de 17 años asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Otro caso de gatillo fácil que se llevó una vida joven cargada de sueños. El chico se crió y vivía en el Barrio San Eduardo de Florencio Varela. Si bien arrancó jugando al fútbol en Racing a los seis años, después a los 14 pasó al club de la zona Defensa y Justicia.

Hoy la gente del Halcón lo quiso homenajear en su primer partido como local luego de su muerte y cantó "Lucas no se murió, Lucas vive en Varela".

Además los jugadores de Defensa posaron en la foto oficial de antes del encuentro pidiendo justicia por Lucas. La institución se había manifestado apenas se confirmó su fallecimiento con un mensaje en las redes oficiales del club donde recordaba el paso del jugador por el Halcón y le mandaba su pésame a la familia y amigos.

El lunes 22 de noviembre hubo una manifestación para exigir justicia en el Palacio de Tribunales a la que acudieron amigos y ex compañeros de Lucas de la escuelita y del club Defensa y Justicia. En las rejas colgaron una bandera con el escudo del Halcón. Cintia, la mamá de Lucas fue la última oradora en el acto en Tribunales y dijo “yo le quiero mostrar una cosa que tengo acá: esto era el arma de mi hijo, los botines rotos y gastados”.

Horacio Godoy lo tuvo cuatro años a Lucas en Defensa en la escuelita y en inferiores. En una entrevista con Radio Municipal de Florencio Varela se mostró muy emocionado al hablar del caso. “Me duele mucho lo que está pasando en la sociedad. Duele mucho que no le demos lugar a los pibes que tenemos. Como mayores le tenemos que dar la oportunidad a los chicos. Porque usan una vincha, una visera, una zapatilla cara. Si el papá o la mamá se la pueden comprar, no hace falta que a los pibes los tildemos de nada porque tienen una zapatilla linda o se visten bien. Hay que darles su lugar a la juventud, no tenemos que mirar para el costado", expresó.

Otro club de la zona sur del conurbano bonaerense que hoy se acordó de pedir justicia por Lucas fue Dock Sud ascendió a la B Metro luego de vencer en la final a Berazategui por 2 a 0.

Lucas González desde hacía un año era el número 10 de la Sexta División de Barracas Central. Soñaba con ser futbolista para poder ayudar a su familia hasta que fue asesinado por la policía en otro caso de gatillo fácil que se llevó una vida joven . El lunes pasado tanto los jugadores de Barracas como de Tigre posaron con una bandera pidiendo justicia antes de jugar la final de la Primera Nacional para ascender a Primera División.