Oscar Ruggeri dio positivo de coronavirus

El campeón del Mundo Oscar Ruggeri se contagió de coronavirus. El ex futbolista devenido en periodista dio positivo de COVID-19 y, de esta forma, tendrá que permanecer aislado. La noticia fue confirmada por Alejandro Fantino en el inicio del programa Espn FC.

El ex entrenador de San Lorenzo, entre otros tantos equipos, dio positivo después de haber sido contacto estrecho aunque, por el momento, no se supieron novedades sobre su situación. Ruggeri tiene 58 años y es considerado como persona de riesgo por su edad.

La semana pasada, entre chistes, el propio Ruggeri cargó a Alejandro Fantino por "no cuidarse". Incluso, le dijo que "se agarró COVID-19 porque él no se cuidadaba". Una semana después de lo ocurrido, el ex defensor central de la Selección Argentina dio positivo de coronavirus.

Después de que el goleador de su equipo, Nicolás Contín, haya dado positivo por coronavirus, Diego Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, se tuvo que hacer un hisopado. Tras el análisis, desde su entorno confirmaron que el resultado fue negativo.

Maradona, de 59 años, es una persona de riesgo por sus enfermedades cardíacas. Después de haber asistido al partido con una protección especial y luego de haber respetado todos los protocolos, el entrenador se enfrentó a un nuevo hisopado, ya que uno de sus futbolistas dio positivo y podría haberlo contagiado.