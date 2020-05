¿Vuelve el fútbol? El primer paso del gobierno de Alberto Fernández para que ruede la pelota otra vez

A casi dos meses de los últimos partidos oficiales en el fútbol argentino, los ministros Matías Lammens y Ginés González García mantuvieron una reunión para empezar a trabajar sobre un protocolo para realizar entrenamientos ¿De qué depende su retorno?

Los titulares de las carteras de Turismo y Deporte y Salud comenzaron a estudiar la posibilidad de que algunos deportes retomen la actividad de a poco, bajo estrictos protocolos de cuidado y prevención para combatir el coronavirus. Por supuesto, el fútbol es uno de los temas importantes en esa agenda.

Según comentaron al El Destape fuentes del área deportiva, el objetivo ver si pueden regresar los deportes sin contacto físico y, si es posible, permitir los entrenamientos de fútbol en grupos reducidos, tal como se hizo en España o Alemania, dos ligas que se apronta a volver a la actividad.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

¿De qué depende la vuelta? Primero se debe conseguir que Argentina supere esta fase de la cuarentena obligatoria. Para eso se debe mantener controlada y aplanada la curva de contagios y alargar los tiempos de duplicación de casos. Mientras el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio comienza a flexibilizarse en algunas regiones, en el AMBA la situación mantiene mayor rigidez debido a la concentración demográfica y de infectados.

El lunes, el presidente Alberto Fernández, en diálogo con C5N y afirmó: "Me explicaban que en el mundo del fútbol el temor no es del jugador a infectarse. Son chicos jóvenes, muchos viven con sus padres, que son adultos mayores. Muchos no viven en las mejores condiciones, vienen de hogares pobres, y el temor de los jugadores es llevar la infección a sus casas". Ese es otro tema a resolver, pero allí ya dependerá de la AFA. los clubes y los futbolistas

“Nosotros ahí tenemos que ver si conseguimos algún sistema de testeos rápidos, que a un club les permita testear a 30 jugadores en un día y saber que no hay coronavirus entre esos 30 jugadores; ahí tal vez podamos volver al fútbol. Es lo que se está haciendo en España ahora, haciendo tests permanentes", apuntó, no obstante, el jefe de Estado.

El parate por el COVID-19 complicó la economía de muchos clubes, que necesitan recibir ingresos de su principal actividad profesional. Pero también dificultó la posibilidades de muchos atletas de alto rendimiento para sostener sus rutinas, fundamentales para la proyección hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarían el año próximo. En un contexto aún difícil, el Gobierno dio el primer paso hacia el regreso del deporte, pero la situación es día a día.