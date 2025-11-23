A qué hora se juega la final de la Copa Potrero: dónde ver en vivo en TV hoy

Se jugará una nueva final de la Copa Potrero.

La Copa Potrero 2025 llega a su fin, después de una semana de competencia intensa. El torneo auspiciado por Sergio "Kun" Aguero y que es impulsado desde Disney+ culminará y definirá a su próximo campeón, en el marco de la segunda edición que se realiza de esta competencia. Los primeros partidos de la fase de grupos comenzaron a disputarse el 14 de noviembre y el encuentro definitorio se jugará el domingo 23 de este mes desde las 16 horas.

La competencia se juega en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui, Pilar, Provincia de Buenos Aires, que cuenta con un complejo de canchas donde se disputan de manera simultánea los partidos. El torneo, a su vez, cuenta con un reglamento particular, como por ejemplo que en caso de empate los cotejos se definan por serie de penales con un solo tirador por equipo. El formato de competencia es de fútbol 7.

Final de la Copa Potrero 2025: hora, TV en vivo y streaming para verla

La final de la Copa Potrero se jugará el domingo 23 de noviembre a las 16 horas.

El torneo cuenta con transmisiones de ESPN, el Plan Premium Disney+ & también de ESPN Fans en YouTube.

La Copa Potrero se juega en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui.

Cómo se juega la Copa Potrero

El formato de la Copa Potrero es con 8 grupos de cinco equipos cada uno. Los partidos son de 7 vs. 7 y se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un intervalo de 5. En semifinal y final se disputan dos tiempos de 25 minutos. Los goles son válidos desde cualquier lugar del campo. Ante doble amarilla o tres amarillas acumuladas, la suspensión será de un partido. Las sanciones serán severas: la roja directa acarrea tres fechas de suspensión y ante una pelea, el equipo quedará eliminado automáticamente.

En cuanto a los premios, en total se pagarán U$S 350.000 (pagados en pesos al valor del dolar oficial). Para el campeón, U$S 210.000; para el subcampeón, U$S 50.000; para el tercer y cuarto lugar, U$S 25.000 cada uno; mientras que del quinto al octavo puesto serán premiados con U$S 10.000 cada uno. Además, se entregarán trofeos al "Mejor Jugador", "Mejor Arquero" y "Goleador del torneo".

Qué figuras del fútbol disputan la Copa Potrero

Entre los jugadores y ex jugadores profesionales que disputan el torneo se destacan Mauro Zárate, Giovanni Moreno (La Crema), Gonzalo Bergessio (GB Sports), Carlos Tevez (Fuerte Apache), Pablo Mouche, Santiago Silva (Alejo FC), Matías Suárez, Leonardo Pisculichi (Mi Abuela Lala), Augusto Fernández, Leonardo Ulloa, Rubens Sambueza (Área Sport), Cristian Lucchetti, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo y Mariano Pavone (Operativo Panda), Fabián Cubero y Franco Di Santo (Dibu FC), entre otros.