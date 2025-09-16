Vélez vs. Racing por Copa Libertadores 2025: hora, TV en vivo y streaming online

Racing Club vs Vélez Sarsfield por Copa Libertadores: cuándo juegan y formaciones

Racing se prepara para uno de los desafíos más importantes de la temporada cuando visite a Vélez Sarsfield este martes por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La Academia, dirigida por Gustavo Costas, llega al único cruce entre equipos argentinos en esta instancia tras eliminar a Peñarol en octavos de final, mientras que el Fortín de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un gran momento tras conquistar la Supercopa Argentina hace apenas diez días. Cuándo juegan Racing Club y Vélez Sarsfield, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y Vélez Sarsfield?

El partido entre Racing Club y Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 16 de septiembre de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el estadio José Amalfitani de Liniers. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el brasileño Wilton Sampaio.

La Academia llega a este duelo tras una importante victoria por 2-0 ante San Lorenzo en el Cilindro por la fecha 8 del torneo Clausura, resultado que le permitió volver a ganar en su estadio tras cuatro encuentros sin triunfos como local. Los dirigidos por Gustavo Costas disputarán cuartos de final de Copa Libertadores por quinta vez en su historia, tras haber alcanzado esta instancia en 1997, 2015, 2020 y 2023.

El conjunto de Avellaneda se clasificó a esta instancia tras eliminar a Peñarol en octavos de final con un global de 3-2, serie que se definió sobre la hora en el Cilindro con la victoria de Racing por 2-1. Sin embargo, la Academia deberá afrontar este compromiso con las sensibles bajas de Marcos Rojo y Bruno Zuculini, ambos suspendidos por las expulsiones sufridas en la vuelta ante el conjunto uruguayo.

Gustavo Costas mantiene las dudas en el armado del equipo titular, especialmente en el sector ofensivo donde debe definir quién acompañará a Adrián "Maravilla" Martínez en el ataque. El entrenador podría optar por mantener el esquema ofensivo con Santiago Solari o reforzar el mediocampo con la inclusión de Matías Zaracho, quien regresó a la titularidad ante San Lorenzo tras una larga inactividad.

Por su parte, Vélez llega a este encuentro tras empatar sin goles ante Huracán en el Ducó por el Clausura, partido en el que Barros Schelotto decidió rotar a varios titulares pensando en este compromiso copero. El Fortín atraviesa un momento extraordinario tras conquistar la Supercopa Argentina hace diez días y buscará aprovechar la localía para llegar con ventaja a la revancha en Avellaneda.

El conjunto de Liniers se clasificó a cuartos de final tras eliminar a Fortaleza de Brasil en octavos con un global de 2-0, demostrando solidez tanto en el juego de ida como en la vuelta. Los dirigidos por el "Mellizo" Barros Schelotto deberán afrontar este duelo sin Braian Romero, quien se encuentra lesionado con un desgarro en el isquiotibial y se perderá toda la serie.

Este será el único cruce entre equipos argentinos en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, lo que le otorga un condimento especial al enfrentamiento. El partido se disputará sin público visitante, por lo que Racing no podrá contar con el apoyo de su hinchada en Liniers. La serie se definirá en la vuelta que se jugará en el Cilindro de Avellaneda, donde el ganador avanzará a las semifinales del certamen continental.

Formaciones probables de Vélez Sarsfield y Racing Club

El técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, recibió una excelente noticia con la recuperación del arquero Tomás Marchiori, quien había encendido las alarmas tras salir lesionado en el empate ante Huracán pero finalmente estará disponible desde el arranque. El experimentado guardameta será una pieza clave para el Fortín en la búsqueda de mantener la valla invicta ante la Academia.

La principal preocupación para el "Mellizo" pasa por la ausencia confirmada de Braian Romero, quien arrastra un desgarro en el isquiotibial y se perderá la serie completa. Barros Schelotto evalúa distintas variantes para cubrir esta baja sensible, con Maher Carrizo como la opción más probable para ocupar el lugar del delantero lesionado, aunque también considera la posibilidad de reforzar el mediocampo para equilibrar el partido.

En Racing, Gustavo Costas tiene prácticamente definidos nueve nombres para el encuentro en Liniers, pero mantiene las dudas en el sector ofensivo donde debe decidir el acompañante de Adrián "Maravilla" Martínez. El entrenador no podrá contar con Marcos Rojo, quien recibió dos fechas de suspensión, ni con Bruno Zuculini, sancionado con una fecha, ambos por las expulsiones ante Peñarol. Facundo Cambeses quedaría confirmado en el arco tras su buen rendimiento el fin de semana anterior.

La gran incógnita en la formación de Racing pasa por la inclusión o no de Matías Zaracho en el mediocampo. El volante regresó a la titularidad ante San Lorenzo tras una larga inactividad y aparece como el candidato para repetir si Costas decide reforzar la mitad de la cancha. La otra alternativa es mantener el esquema más ofensivo con Santiago Solari como segundo delantero, quien viene de marcar un gol frente al Ciclón.

Probable formación de Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez.

Vélez Sarsfield vs Racing Club: Ficha técnica