Esta noche, desde las 21, River Plate jugará ante Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. Todavía, los dirigidos por Marcelo Gallardo no se encuentran clasificados y tendrán una dura parada en el estadio Monumental debido a las bajas por contagios de COVID-19. Si bien Enzo Pérez salió con molestias del Superclásico perdido vs. Boca, decidió decir presente ante el brote de positivos. Y extrañamente, vestirá una camiseta particular.

Si bien el equipo de Núñez intentó sumar dos arqueros a la lista de buena fe, entre ellos Leonardo Díaz que fue titular en la Bombonera durante el pasado domingo; la negativa de Conmebol terminó poniendo en jaque a la institución. Con los tres porteros contagiados, no hay quien pueda ponerse los guantes. Por eso allí, entre los jugadores que están disponibles, el volante y emblema del equipo levantó la mano y se postuló para el arco millonario.

Ahora, a horas del partido, se conoció que tendrá la indumentaria clásica de arquero, color verde, que usualmente utiliza Franco Armani, con el número 24 -el que utiliza usualmente en su camiseta- y su nombre en la espalda. La imagen comenzó a hacerse viral y La Página Millonaria, reconocido medio partidario, escribió: "Hablame de amor por la camiseta", junto a un corazón rojo. Rápidamente, los fanáticos lo hicieron tendencia y le expresaron su agradecimiento de todas las formas posibles.

La camiseta:

La imagen que compartió en sus redes sociales:

"Defender mucho más que un arco", el mensaje de River:

El parte médico del domingo:

¿Cómo forma River?

Desde la cuenta oficial de la Copa Libertadores confirmaron el once titular de Gallardo que saldrá a la cancha con: Enzo Pérez, Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Felipe Peña Biafore, José Paradela, Julián Álvarez y Agustín Fontana. A pesar de los fuertes rumores sobre la presencia de Javier Pinola, quien no tiene el alta médica, no contará con futbolistas en el banco de suplentes.