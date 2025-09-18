Partidos de Copa Libertadores y Champions League hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El jueves 18 de septiembre del 2025 continuará la fiesta del fútbol con una nueva jornada cargada de emociones y partidos decisivos. La Copa Libertadores vivirá dos enfrentamientos de cuartos de final, con Liga de Quito recibiendo a Sao Paulo y el picante choque entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. Por su parte, la Champions League tendrá su segunda jornada de la fecha 1 con duelos de alta tensión como Newcastle vs. Barcelona y Manchester City vs. Napoli.

La jornada sudamericana comenzará en Quito, donde LDU enfrentará a Sao Paulo en un duelo que promete ser parejo entre dos equipos con gran experiencia continental. La altura de la capital ecuatoriana podría ser un factor determinante para los albos, que buscarán aprovechar su localía ante el tradicional club brasileño. El plato fuerte de la noche llegará con el enfrentamiento entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. El Mengão recibirá al Pincha en Río de Janeiro en un duelo que evoca grandes recuerdos históricos entre clubes argentinos y brasileños en la Copa Libertadores.

La Copa Sudamericana también tendrá su cuota de emoción con el enfrentamiento entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Este "clásico del Pacífico" enfrentará a dos de los equipos más populares de Perú y Chile respectivamente, en un duelo que promete pasión desde las tribunas y calidad en el campo de juego.

La Champions League continuará con su primera fecha, ofreciendo partidos de primer nivel. La jornada europea comenzará con Brujas vs. Monaco y Copenhagen vs. Bayer Leverkusen, pero los ojos estarán puestos en los duelos de las 16:00, especialmente en el Newcastle vs. Barcelona, donde los ingleses recibirán al conjunto culé en St. James' Park. Manchester City vs. Napoli será otro de los platos fuertes de la tarde europea. Todos los campeonatos tendrán plena actividad argentina, incluso en las competencias internacionales, con la "Orejona" como el plato principal en el Viejo Continente.

Los partidos de hoy jueves 18 de septiembre

Copa Libertadores

19:00 - LDU de Quito vs. Sao Paulo (Cuartos de final).

21:30 - Flamengo vs. Estudiantes L.P. (Cuartos de final).

Copa Sudamericana

21:30 - Alianza Lima vs. Universidad de Chile (Cuartos de final).

Champions League

13:45 - Brujas vs. Monaco.

13:45 - FC Copenhagen vs. Bayer Leverkusen.

16:00 - Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray.

16:00 - Sporting CP vs. Kairat Almaty.

16:00 - Newcastle vs. Barcelona.

16:00 - Manchester City vs. Napoli.

*Todos los horarios son de Argentina.