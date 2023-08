Luciano Sánchez revivió el calvario que vivió tras la escalofriante lesión que sufrió

Luciano Sánchez habló horas después de la lesión que le provocó Marcelo en el duelo entre Argentinos Juniors y Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Juniors que sufrió una impactante lesión en el duelo entre el "Bicho" y Fluminense por la Copa Libertadores habló horas después de lo sucedido. El lateral derecho del elenco de La Paternal salió del Sanatorio Finochietto luego de pasar la noche allí y los medios presentes lo entrevistaron para conocer su situación. Con agradecimientos para Marcelo, los dirigentes y sus compañeros, el futbolista no se guardó nada.

"Fue un mal momento al principio, tuve bastante dolor pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor. Ahora vamos a casa, esperamos que se deshinche, después tenemos que hacer un par de estudios más y después la operación", aseguró Sánchez con respecto a lo que será su recuperación y cómo la afrontará.

Además, el hombre de Argentinos Juniors se refirió al futbolista que lo lesionó y le provocó una luxación de la rodilla izquierda: "Marcelo me escribió por Instagram, sé que fue sin intención y una jugada desafortunada. Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, que se sentía mal y me buscó en el vestuario. Es un gesto que demuestra lo que es como jugador y como persona. Se lo dije ayer en persona y se lo digo también públicamente".

Por último, con respecto a su rehabilitación, el defensor esbozó: "Es tiempo, tener paciencia. Ya me ha pasado, no de la rodilla pero sí otras lesiones. Los chicos me hicieron saber el apoyo y el acompañamiento que van a estar. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha escrito, se preocuparon un montón, tengo un montón de mensajes. Ocupé la batería del teléfono en hablar con la familia pero ya voy a contestar con el transcurso del tiempo. Te dan más fuerzas para afrontar lo que viene que no va a ser fácil. Me tocó a mí pasarla, ahora hay que afrontarlo de la mejor manera y paso a paso para lo que venga".

El desconsolado llanto de Marcelo tras quebrar a Luciano Sánchez

En el encuentro que se disputó en La Paternal, el lateral izquierdo de la Selección de Brasil, Marcelo, quebró a un jugador de Argentinos Juniors cuando lo pisó sin querer y de una forma totalmente involuntaria. El jugador de Fluminense no pudo controlar la pelota y se encontró con la pierna de Luciano Sánchez. En ese momento, el futbolista nacional quedó tirado en el suelo mientras que el defensor no lo podía creer.

La situación se dio cuando, en el segundo tiempo, Marcelo trató de cubrir la pelota y encontró la pierna de Luciano Sánchez cuando estaba saliendo de la gambeta. En ese mismo momento se pudo ver la desesperación del jugador brasileño que se quedó al borde de las lágrimas después de haber visto cómo había dejado a su rival.