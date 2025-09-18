Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming online

Estudiantes de La Plata enfrentará el desafío más grande de su temporada cuando visite al Flamengo este jueves en el mítico Maracaná, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega lastimado tras dos derrotas consecutivas ante Central Córdoba y River, pero buscará el batacazo en una ciudad donde nunca pudo ganar un partido oficial. Por su parte, el Mengão atraviesa un invicto de nueve duelos consecutivos y es líder solitario del Brasileirão, con Filipe Luis considerando este encuentro como "el más importante del año".

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes y Flamengo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Flamengo? Hora, TV en vivo y streaming

El partido entre Estudiantes y Flamengo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este jueves 18 de septiembre, a partir de las 21:30 horas de Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El streaming online correrá por las cuentas de Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. El árbitro principal del partido será Andrés Rojas, con Nicolás Gallo como encargado del VAR.

El conjunto platense llega a este compromiso en un momento irregular, después de sufrir dos caídas consecutivas que lo bajaron hasta la séptima posición de la Zona A del Torneo Clausura argentino. La derrota ante Central Córdoba en Santiago del Estero y posteriormente ante River en el Monumental dejaron al Pincha con una sensación amarga, especialmente considerando que en apenas 15 minutos contra Central sufrió un golpazo que comprometió sus aspiraciones en el torneo local.

El desafío para los dirigidos por Domínguez será mayúsculo, ya que deberán enfrentar a Flamengo en Río de Janeiro, una ciudad en la que Estudiantes nunca pudo ganar un partido oficial. Sin embargo, en la fase anterior el equipo platense demostró solidez al eliminar a Cerro Porteño con un global de 1-0, mostrando que puede competir a nivel internacional cuando encuentra su mejor versión.

Por su parte, Flamengo transita su mejor momento en toda la temporada, arrastrando un invicto de nueve partidos consecutivos y siendo líder solitario de la liga brasileña tras 22 fechas disputadas. En este período, el Mengão anotó 47 goles y recibió solamente diez, un registro excepcional que le sirvió para olvidar el irregular momento que vivió en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde estuvo cerca de quedar eliminado.

El conjunto carioca llega con ambiciones elevadas, ya que busca convertirse en el primer equipo brasileño en conquistar la cuarta Copa Libertadores de su historia. Para lograr este objetivo, la dirigencia invirtió mucho dinero en refuerzos y el entrenador Filipe Luis armó un plantel de lujo que parte como claro favorito en esta eliminatoria. En los octavos de final, Flamengo eliminó a Inter de Porto Alegre, demostrando su poderío en el torneo continental.

El partido de vuelta está programado para el 25 de septiembre a las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, donde Estudiantes buscará aprovechar su condición de local para intentar revertir lo que pueda suceder en el Maracaná. El mundo pincharrata espera que el equipo pueda estar a la altura de la contienda y traer un buen resultado para cerrar el pase a cuartos de final en casa.

Formaciones probables de Flamengo y Estudiantes

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás De la Cruz, Saúl Ñígez; Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino; y Pedro. DT: Filipe Luis.

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás De la Cruz, Saúl Ñígez; Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino; y Pedro. Filipe Luis. Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Mikel Amondarain; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

El técnico de Estudiantes, Domínguez, evalúa una variante de último momento para poblar el mediocampo y darle mayor consistencia defensiva al equipo. La idea del entrenador es el ingreso de Ezequiel Piovi, quien le ganaría la pulseada a Gabriel Neves para ocupar un lugar en el centro del campo. La exigencia del partido y la falta de minutos que tiene el centrocampista uruguayo hacen que el DT se incline por el volante que llegó a comienzos de año proveniente de Liga de Quito.

Así, el mediocampo de Estudiantes sería prácticamente el mismo que en apenas 15 minutos sufrió el golpazo en Santiago del Estero ante Central Córdoba. Con otro contexto y un desafío de otra envergadura, Domínguez confía en que sus jugadores puedan mostrar una versión diferente y estar a la altura de las circunstancias en el Maracaná, aprovechando la experiencia de jugadores como Santiago Ascacibar y la velocidad de Cristian Medina.

Por el lado de Flamengo, Filipe Luis decidió jugar con una formación ultraofensiva que incluye cuatro delanteros con características diversas. El entrenador, lejos de amedrentarse por la responsabilidad de ser favorito, armó un equipo ambicioso con dos volantes de contención y el resto del plantel orientado hacia el ataque. Las dudas del técnico pasan principalmente por el sector ofensivo, especialmente entre Pedro y Bruno Henrique para acompañar a la línea de ataque.

En principio, el eje central del mediocampo será para Saúl Ñígez junto a Jorginho o Giorgian De La Cruz, mientras que el resto del equipo irá "a la carga". De Arrascaeta, Luiz Araújo y Samuel Lino completarían una línea ofensiva que mete miedo no solo por los nombres que tiene en el plantel, sino por la ambición del club de conquistar su cuarta Copa Libertadores invirtiendo mucho dinero para lograrlo.

Flamengo vs. Estudiantes: ficha técnica