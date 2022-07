El crack que se juntó con Riquelme y hace ilusionar a los hinchas

Es un reconocido hincha de Boca y en varios momentos expresó el deseo de vestir los colores del club para así disfrutar de la Bombonera

Lucas Torreira, jugador de la selección de Uruguay, visitó hoy el Museo de Boca Juniors y se quedó en la Bombonera presenciando el partido entre el "xeneize" y Corinthians, invitado por el vicepresidente Juan Román Riquelme. La reunión fue en la previa del partido que el equipo xeneize jugó con Corinthians.

Torreira es un reconocido hincha de Boca y en varios momentos expresó el deseo de vestir los colores del club para así disfrutar de la Bombonera, y esta sorpresiva visita parece parte del operativo de seducción por parte del club de La Ribera. Vale recordar que el volante uruguayo, que en la última temporada jugó en la Liga italiana para la Fiorentina, debe retornar al Arsenal, de Inglaterra -dueño de su pase-, aunque su presencia en La Boca, disparó los rumores sobre la posibilidad de concretar su sueño de jugar en la Bombonera.

"Hoy nos visitó Lucas Torreira, jugador de la selección uruguaya. Lucas recorrió el museo y nos demostró ser un apasionado hincha boquense. ¡Gracias por visitarnos!", escribió la cuenta oficial del museo boquense en su Instagram. Durante la tarde, Torreira se reunió con Juan Román Riquelme, quien le regaló una camiseta suya y además le entregó como presente la nueva indumentaria de Boca Juniors que el equipo lució esta noche frente al Corinthians de Brasil.

Tevez destrozó a "Chapa" Retegui

"Él priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que él está que es su sueño, y en eso falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, el fútbol es para que ponga el pecho y vaya al frente", manifestó, sin pelos en la lengua, el "Apache" cuando le preguntaron por la frustrada llegada de Carlos Retegui a su cuerpo técnico.

También, Tevez dejó en claro por qué le molestó la situación y expresó cómo vivió el tema en los últimos días: "Me dolió no tanto por mí, sino por mi familia, mis hermanos y el profe. Por eso doy la cara. Me hago cargo, pero así como fue desprolijo para ustedes para mí también. Esperaba que venga de frente y me lo diga a mí en la cara. Quiero ser prolijo en lo que digo porque es una situación difícil y yo estoy más sorprendido que nadie. Veníamos trabajando seis meses antes, no de un día para el otro".

Con información de Télam