Arturo Vidal, muy cerca de un gigante de Sudamérica

El jugador de la selección chilena habría decidido jugar la Copa Libertadores a partir de julio de 2022 y hasta estaría buscando casa en su nuevo destino.

Arturo Vidal parece decirle adiós a una larga y exitosa carrera en el viejo continente desde el 2007, y su lugar elegido para regresar al fútbol sudamericano es el Flamengo de Brasil. Cerca de finalizar su contrato con el Inter de Milán, julio de 2022, y sabido su deseo de no continuar allí, el futuro del Rey está cada día más cerca de Rio de Janeiro, club con el que coquetea desde hace rato y con el que planearía jugar la fase final de la Copa Libertadores. la competencia continental más importante por estas tierras.



Distintos medios de Chile y Brasil aseguran que no son rumores, ya que el ex jugador del Barcelona habría decidido continuar su carrera en el Mengao y hasta ya habría hablado con agentes inmobiliarios para comprar una vivienda para mudarse con su familia a una de las ciudades más ricas de aquel país. El club gigante del continente, que tiene más de 140.000 socios activos y cuenta con una billetera poderosa, apunta a la Libertadores como primer objetivo cada vez que comienza el año, además de la Copa de Brasil y el Brasileirao.



Periodistas brasileños, incluso, detallaron que hasta el club carioca ya arregló el contrato con el ex jugador de Colo-Colo, que sería por una suma cercana a los tres millones de euros por año. Nada irreal teniendo en cuenta el plantel completo de figuras que tiene Flamengo con contratos millonarios para Gabigol, David Luiz, Felipe Luis, Bruno Henirque y Andreas Pereira, entre otros, situación que también ilusiona al chileno para sumarse a la institución.



Flamengo tiene una reciente historia importante en la Libertadores, ya que se consagró campeón en 2019 tras vencer a River 2-1 y perdió la final de la edición 2021 frente a Palmeiras. Dada esta obsesión del club por volver a conquistar el trofeo sudamericano, desde la dirigencia se plantean todos los años armar el mejor equipo posible, contratando jugadores con experiencia internacional. Sobre el caso particular de Vidal, Marcos Braz, vicepresidente del Mengao, reconoció que ya hubo contactos con el jugador aunque evitó dar más detalles. Uno de los representantes del volante, sin embargo, no quiso dar demasiados detalles sobre la negociación.







Vidal lleva más de 15 años en la elite de Europa: su primer paso lo tuvo en el Bayer Leverkusen de Alemania, donde jugó de 2007 al 2011; luego llegaría la oportunidad de dar un salto en la Juventus, club en el que jugó hasta el 2015; el siguiente equipo sería el Bayern Múnich de Pep Guardiola, donde jugó hasta 2018; compartiría equipo con Lionel Messi de 2018 a 2020 en el Barcelona; y su última transferencia fue en 2020 a su club actual, Inter de Milán. Todas las coronas del Rey indican que llegarían a tierras brasileñas.