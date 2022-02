Newell's vs. River por la Copa de la Liga: posibles formaciones, historial y cómo verlo online

Newell's Old Boys recibirá a River Plate este domingo 20 de febrero en Rosario a partir de las 21:30 por la Copa de la Liga Profesional. Enterate todos los detalles del encuentro.

Newell's vs River Plate: todo lo que tenés que saber del partido

Continúa la Copa de la Liga Profesional para Newell's y River Plate. Por la tercera fecha del certamen local, este domingo 20 de febrero a partir de las 21:30, se enfrentarán en Rosario. Los de Javier Sanguinetti vienen de caer por goleada ante Argentinos Juniors en la segunda fecha y recibirá al "Millonario" que venció por 4 a 1 a Patronato en el Estadio Monumental.

El mencionado encuentro entre la "Lepra" y los dirigidos por Marcelo Gallardo corresponde a la Zona A del campeonato. A diferencia de lo sucedido entre la segunda y la tercera fecha por cuestiones de calendario, ambos clubes tendrán una semana para descansar. En la próxima jornada el elenco local visitará a Talleres de Córdoba y la "Banda" recibirá a Racing en Núñez..

El "Muñeco" no contará con uno de sus habituales titulares, ya que el chileno Paulo Díaz presentó síntomas compatibles con el Covid-19. Por esta razón, al DT no le quedará otra opción que hacer un cambio en la defensa. El propio entrenador llegará el mismo día del partido y no viajó con el resto del plantel ya que también tiene el mismo cuadro que el zaguero.

Sanguinetti, por su parte, planea varias modificaciones con respecto al equipo que cayó ante el "Bicho" en La Paternal. Djorkaeff Reasco y Juan Manuel García conformarían la delantera dejando afuera a Juan Garro, quien tiene una sobrecarga muscular en su pierna derecha. El principal objetivo es cambiar la cara teniendo en cuenta la goleada sufrida en la segunda fecha, a pesar de que comenzó la Copa de la Liga Profesional con un triunfo ante Defensa y Justicia.

Cómo ver el partido online

Newell's y River Plate se enfrentarán este domingo en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa y el encuentro será transmitido por la pantalla de Fox Sports Premium a partir de las 21:30. La opción para verlo por internet a través de un celular o computadora, será a través de Flow para clientes de Cablevisión.

Posibles formaciones de Newell's vs. River Plate

Newell's: Iván Arboleda, Armando Ménde, Cristian Lema, Willer Ditta, Leonel Vangioni; Pablo Pérez, Julián Fernández, Nicolás Castro; Jerónimo Cacciabue; Djorkaeff Reasco, Juan Manuel García. DT: Javier Sanguinetti.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Tomás Pochettino, Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Diego Abal.

El historial entre ambos

La "Lepra" y el "Millonario" se enfrentaron 159 veces. River se impuso en 76 ocasiones y su rival en 42 mientras que empataron 41. El último encuentro que disputaron se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre de 2021 en Rosario por la Liga Profesional, en donde el elenco de Núñez ganó 4 a 1 con goles de Julián Álvarez en dos ocasiones, Nicolás de la Cruz y Jorge Carrascal. Empató transitoriamente Ignacio "Nacho" Scocco.