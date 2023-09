Días y horarios de la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga: cuándo juegan Boca - River

La AFA confirmó oficialmente los días y horarios de la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional 2023. Cuándo juegan Boca vs. River y Racing vs. Independiente, entre otros.

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) comunicó oficialmente los días y horarios de la fecha de los clásicos. En el marco de la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional 2023, en el interzonal se medirán Boca vs. River, Racing vs. Independiente, San Lorenzo vs. Huracán y Rosario Central vs. Newell´s, entre otros partidos muy calientes a nivel nacional.

Mientras que los dos gigantes se medirán en la Bombonera, el gran cruce de Avellaneda se disputará en el Cilindro en esta oportunidad. Por otra parte, el "Ciclón" será en anfitrión ante el "Globo" en el Nuevo Gasómetro y el "Canalla" recibirá a la "Lepra" en el Gigante de Arroyito. Como consecuencia de la excesiva cantidad de equipos en el torneo de la Primera División, habrá algunos cruces que no son clásicos históricamente ni mucho menos, como por ejemplo Tigre - Vélez, Barracas Central - Sarmiento y Godoy Cruz - Instituto.

Días y horarios de la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional 2023

Viernes 29 de septiembre:

20 horas: Tigre - Vélez.

Sábado 30 de septiembre:

11 horas: Arsenal - Defensa y Justicia.

16 horas: San Lorenzo - Huracán.

16.30 horas: Rosario Central - Newell's.

19 horas: Racing - Independiente.

21.30 horas: Banfield - Lanús.

Racing recibirá a Independiente el sábado 30 de septiembre.

Domingo 1° de octubre:

14 horas: Boca - River.

16.30 horas: Colón - Unión de Santa Fe.

17 horas: Estudiantes - Gimnasia de La Plata.

18.45 horas: Talleres - Belgrano de Córdoba.

Lunes 2 de octubre:

18.30 horas: Barracas Central - Sarmiento de Junín.

18.30 horas: Godoy Cruz de Mendoza - Instituto de Córdoba.

21 horas: Platense - Argentinos Juniors.

21 horas: Atlético Tucumán - Central Córdoba de Santiago del Estero.

La tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional 2023

Cómo ver Boca vs. River: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque entre los dos gigantes del fútbol argentino en la Bombonera será el domingo 1° de octubre de 2023 a las 14 horas, sin el árbitro confirmado oficialmente todavía. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.