Copa América 2021: El uno por uno de la Selección Argentina en la victoria ante Ecuador

Los puntajes de cada jugador titular de la Selección Argentina en el triunfo vs. Ecuador para clasificar a semifinales del certamen continental. Repasá el uno por uno de los representantes "albicelestes".

Emiliano Martínez (7): gran actuación del arquero argentino que ya se asegura la titularidad a base de grandes rendimientos. Se mostro muy despierto en los centros, le sacó una pelota impresionante a Valencia -luego, se determinó que hubo offside- y metió buenas pelotas para salir rápido en ataque. En el segundo tiempo, otra vez tuvo una importante tapada con el pie y otra sobre el final. Ambas claves, estando 1-0.

Nahuel Molina Lucero (4): el juvenil, de grandes rendimientos en partidos anteriores, tuvo muy poco protagonismo frente a Ecuador. Casi no subió para participar en ataque -algo que se le criticó a Montiel cuando le tocó jugar- y tuvo varias fallas defensivas. Ecuador generó bastante por su banda, aunque no logró lastimar.

Germán Pezzella (5): el ex River y actual Fiorentina volvió a aparecer en el once inicial como ante Bolivia. Le costó, perdió en varias oportunidades la marca de los delanteros y tuvo una serie de problemas en defensa que complicó a sus compañeros.

Nicolás Otamendi (5): uno de los históricos, con jerarquía dentro de un plantel joven. Estuvo varios partidos sin jugar y le tocó ingresar en lugar de Cristian "Cuti" Romero, una de las grandes figuras de la defensa, a causa de una molestia en la rodilla. También le costó y compartiendo zaga con Pezzella no hicieron una buena dupla.

Marcos Acuña (6): el lateral izquierdo, que le ganó el puesto a Nicolás Tagliafico, tuvo un buen partido en ataque. Se animó bastante en los últimos metros y buscó asociarse con los delanteros del equipo. En defensa, por otro lado, tuvo otro partido: generó faltas sin sentido cerca del área y fue superado en varias ocasiones.

Rodrigo De Paul (6): tuvo un gran primer tiempo, distribuyó mucho la pelota y falló un solo pase de los intentados. Entregó varias pelotas clave y fue el encargado de marcar el gol de la victoria para el seleccionado nacional.

Leandro Paredes (5): el esquema de juego no lo ayuda. Está solo en mitad de cancha y no siente la fricción de ser un mediocampista central sin posesión de pelota. No puede presionar porque el equipo no lo hace y queda con mucho campo en contra.

Giovani Lo Celso (6): jugó bien con la pelota en los pies. Pero muy lejano el trayecto para defender.

Lionel Messi (9): fue la gran figura del partido. Se movió por toda la cancha, juntó marcas para liberar al equipo, tuvo una chance clara de convertir -pero el palo se lo negó-. Además dio varias pelotas claves y generó dos asistencias: el 1-0 a De Paul y el 2-0 a Lautaro Martínez. Goleador, asistidor y líder total.

Nicolás González (6): corrió, metió y luchó. Se comió un gol insólito en el primer tiempo.

Lautaro Martínez (6): generó en ataque pero tuvo cuatro chances claves que no pudo convertir. En el segundo cuando se dedicó a jugar y no pelear, mejoró y anotó un gol. Es el segundo goleador de Argentina en la Copa, con Papu Gómez, detrás de Messi.

Los suplentes que ingresaron no jugaron el tiempo suficiente.