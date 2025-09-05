Conor McGregor: brilló en la UFC, fue condenado por agresión sexual y quiere ser presidente de Irlanda

McGregor: de la condena por agresión sexual a candidato a presidente de Irlanda

Conor McGregor volvió a ser noticia en las últimas horas y no protagonizando un escándalo, como sucedió en algún otro momento. Tiempo después de recibir una condena por agresión sexual correspondiente al 2018, el exluchador de la UFC ahora anunció que será candidato a presidente de Irlanda. Sin dudas, la noticia sobre el exrival de Floyd Mayweather arriba del ring no pasó para nada desapercibida y más aún conociendo su pasado.

A través de un mensaje en sus redes en el que incluyó un video contando su plan, el peleador que brilló en el octógono lanzó su candidatura dirigiéndose precisamente a los ciudadanos de su país desde afuera del edificio de gobierno. Representando a la extrema derecha, el deportista que hace pocos meses tuvo una disputa en un boliche de Ibiza ahora afrontará su carrera política. Hasta el próximo 24 de septiembre tendrá tiempo para presentar su postulación de manera oficial, pero deberá contar con el apoyo necesario.

McGregor y su plan en su video publicado en redes

Buenos días ciudadanos irlandeses. Hoy estoy acá fuera de la oficina del Taoiseach y Tanaiste en lo que llevamos más de 200 días después de la formación del actual gobierno.

En estos tiempos el gobierno nos ha costado nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, nuestra esperanza en el futuro y el bienestar general de los ciudadanos irlandeses en todo el país ha disminuido dramáticamente.

Por lo cual hemos visto que la falta de vivienda de los niños irlandeses ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que demuestra la negativa de este Gobierno a acatar y respetar nuestra proclamación en donde todos los niños de Irlanda deben ser apreciados. En cambio, nuestros niños están siendo abandonados.

Irlandeses: como maestro del combate marcial y un hombre impulsado por soluciones, me oirán hablar sobre un problema. Pero una vez que se toma la decisión se actúa hacia la solución. Insto a todos nuestros ciudadanos a ser parte de lo mismo.

Conor McGregor: de figura a la UFC a los escándalos para ser candidato a presidente de Irlanda

El mensaje de Conor McGregor con la que compartió el video

Ciudadanos de Irlanda, ¡es hora de un cambio real!

Como presidente, no firmaré ningún proyecto de ley hasta que sea aprobado por el pueblo.

Si quieren ver mi nombre en la papeleta de votación para la Presidencia, les insto a que se pongan en contacto hoy mismo con los concejales de su condado y les pidan que me nominen.

Nuestros concejales son la columna vertebral de nuestras comunidades. Trabajan más duro y aportan más a la gente que los del Oireachtas, que siguen fallando a este país una y otra vez.

Si eres un concejal que siente que su voz es ignorada, que tiene las manos atadas y que su comunidad es ignorada, te pido que me apoyes. Nomíname y te daré la plataforma y el poder para que realmente se te escuche.

Si quieres votar por McGregor, empieza ahora. Llama hoy mismo a tu concejal y exige un cambio.

¡Adelante, en nombre de Irlanda!