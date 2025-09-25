La UEFA analiza suspender a Israel de todas las competencias: se puede quedar afuera del Mundial 2030

El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de diversos países de la Unión Europea y las diversas condenas de los gobiernos al genocidio que Israel comete en Gaza llevó ahora a que el fútbol, que es parte fundamental del entramado social de ese continente, empiece a tomar decisiones. En este caso, la UEFA podría expulsar a Israel de todas las competiciones a raíz de las acciones militares que lleva adelante en Gaza y que, por otro lado, no frena.

La UEFA analiza realizar una votación de urgencia para decidir si efectivamente suspende a Israel por lo que ocurre en la Franja de Gaza. Ahora la entidad madre del fútbol europeo va a realizar una votación de urgencia para decidir qué pasaría con las selecciones israelíes y los equipos de ese país que están jugando en las competencias europeas. De esta forma, Israel se quedaría sin manera de clasificar al Mundial que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión se tomaría en los próximos días y allí votarán los dirigentes europeos.

En cuanto a la geopolítica del fútbol, vale decir que actualmente la FIFA -que está por encima de la UEFA- está muy cerca de Donald Trump. Gianni Infantino es hoy por hoy uno de los aliados más grandes que tiene el presidente estadounidense que, a su vez, es un aliado clave del Gobierno de Israel. De esta forma, más allá de los reclamos del mundo del fútbol y de diversos países, parece muy complicado que esta entidad tome una decisión directa con respecto al futuro de ese país en el fútbol mundial.



No obstante, la UEFA -sumándose al grueso de los países europeos- puede empezar a tomar acciones sobre Israel. En este sentido, si esta entidad europea decide sancionar a Israel, automáticamente, queda eliminado de las eliminatorias y si no participa de ellas, por lógica, no tiene posibilidad de llegar a la Copa del Mundo. Esta decisión no es la única que puede tomar esta entidad, si no también suspender al Maccabi Tel Aviv, el equipo israelí que podría ser eliminado de la Europa League que recién comienza bajo la misma premisa.

En este punto, vale sostener que la Selección de Israel ya jugó varios encuentros en esta Eliminatorias. De hecho está tercero en el grupo que comparte con Italia, Noruega, Estonia y Moldavia. Es decir, todavía tiene chances de clasificación a la Copa del Mundo. Desde hace varios meses, de diversos sectores vienen impulsando la exclusión de esta Selección. De hecho, en los últimos dos congresos de la FIFA fue la Asociación Palestina de Fútbol que pidió formalmente que Israel fuera excluido. En paralelo, la FIFA abrió investigaciones sobre supuestas infracciones de la federación israelí, pero hasta ahora no tomó medidas.

Por su parte, en una charla que pudo recoger el New York Times, un hombre fuerte del Gobierno de Estados Unidos y de la Federación de ese país sostuvo que "harán todo lo posible" para que esto no ocurra. Más allá de las intenciones y de la insistencia, en el horizonte aparece una situación un tanto más problemática que es la decisión que tomó tanto la FIFA como la UEFA con Rusia en los momentos siguientes a la invasión a Ucrania.