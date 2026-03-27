Colombia cae ante Croacia en partido de preparación para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Los jugadores de Croacia Luka Modric, Duje Caleta-Car y Josip Sutalo celebran después de un partido contra Francia

Colombia perdió ​el jueves 1-2 ante Croacia en un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026, en el que ‌la selección sudamericana mostró ‌un bajo nivel futbolístico y falta de ritmo ante un rival exigente.

El partido se jugó en el Camping World Stadium, de Orlando, ante más de 50.000 aficionados.

El juego comenzó con intensidad desde el inicio y Colombia se lanzó al ataque con la velocidad de sus jugadores.

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El equipo cafetero abrió el marcador ​a los dos ⁠minutos por intermedio de Jhon Arias, quien recibió el ‌balón dentro del área después de un centro ⁠desde la izquierda de Johan Mojica ⁠y, libre de marca, conectó con la pierna izquierda para vencer al arquero Dominik Livaković.

Croacia reaccionó y, a los cinco minutos, empató ⁠con un disparo de larga distancia de Luka ​Vušković. El balón, antes de irse al ‌fondo de la red del arco ‌defendido por Camilo Vargas, golpeó a un defensor de ⁠Colombia.

Con el paso de los minutos, Croacia asumió el control del partido y del balón, con llegadas permanentes al arco de Colombia, pero sin concretar las opciones de gol.

La selección ​colombiana, dirigida ‌por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, evidenció falta de presión en el mediocampo y dificultades para recuperar la pelota, mientras que los defensores fueron superados constantemente por la velocidad y la potencia de los croatas.

La ⁠selección de Croacia mantuvo un sistema de juego compacto, con presión permanente y sin dar ventajas, lo que dificultó el juego de Colombia, que, sin embargo, tuvo opciones de gol que no concretó.

Croacia se fue arriba en el marcador a los 42 minutos, después de una mala salida del arquero colombiano al cobro de ‌un tiro de esquina. Igor Matanovic aprovechó el error, cabeceó el balón al fondo de la red, libre de marca.

En el segundo tiempo, Colombia salió con la iniciativa, presionando a Croacia, que se defendió bien, y con el paso de los minutos adelantó ‌sus líneas y recuperó el control del partido.

La selección sudamericana intentó manejar el balón, pero fue imprecisa en el transporte y la ‌entrega, lo que ⁠le impidió llegar con claridad.

Colombia enfrentará el domingo a Francia en otro partido amistoso.

En la fase ​de grupos del Mundial, Colombia enfrentará a Uzbekistán, Portugal y a un tercer rival que saldrá de un repechaje entre la República del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Con información de Reuters