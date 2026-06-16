Colombia cuenta con plantel completo para debut mundialista, Córdoba está apto para jugar: DT

FOTO DE ARCHIVO. Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Colombia

Todo el plantel de Colombia está bien en lo físico y en condiciones de integrar ‌el equipo en el debut ‌del miércoles ante Uzbekistán por el Grupo K del Mundial, incluyendo a Jhon Córdoba, dijo el entrenador Néstor Lorenzo.

Córdoba sufrió un problema muscular y había recibido el alta médica hace pocos días, pero el entrenador destacó que ya puede saltar al campo.

"El estado de salud de los 26 jugadores es muy bueno. ​Córdoba ya hizo práctica ⁠de fútbol, está evolucionando muy bien. Ya está apto, pero ‌no había hecho las prácticas o los partidos ⁠amistosos del resto. Está un poquito ⁠atrasado en eso, en la parte futbolística, más que nada, pero está apto para poder entrar también", señaló el DT argentino.

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Lorenzo sostuvo que la ⁠primera semana del Mundial ha demostrado que no hay ​rivales fáciles, y advirtió contra la complacencia ‌de cara al choque contra Uzbekistán.

"Bueno, ‌creo que los mundiales nos están demostrando que no hay ⁠equipos pequeños, que no hay que subestimar a nadie", sostuvo Lorenzo en diálogo con periodistas antes del partido del miércoles en el Estadio Azteca.

"Uzbekistán es un equipo que ha tenido muy ​buenos resultados ‌con buenos equipos, tiene un gran técnico, tiene cuatro o cinco jugadores de mucha categoría y sobre todo es un equipo ordenado que sabe a qué juega", destacó.

"Ellos aprovechan la pelota parada, es de cuidado, con mucho ⁠orden y que, como dije antes, sabe a qué juega", señaló el DT, quien dijo que Colombia debe contrarrestarlo "asumiendo el protagonismo, encontrando los espacios", destacó.

Colombia llega a México con gran impulso tras una impresionante campaña de clasificación y con una plantilla liderada por el delantero del Liverpool Luis Díaz y el veterano James Rodríguez.

Lorenzo afirmó que Rodríguez, ‌el capitán colombiano que ha tenido problemas físicos en las últimas temporadas, se encontraba en buenas condiciones antes del partido.

"James está bien. Ha mejorado físicamente", dijo Lorenzo, quien destacó que sus cualidades hacen que necesite desplazarse menos en el campo que sus compañeros.

Se espera ‌la asistencia de más de 65.000 hinchas colombianos al Estadio Azteca, donde las camisetas amarillas se han convertido en una imagen habitual en la ‌Ciudad de México ⁠en los días previos al partido.

Lorenzo agradeció a los aficionados su apoyo y dijo que el equipo ​esperaba recompensarlos con una actuación digna de una nación que regresa a la Copa del Mundo después de ocho años de ausencia.

(Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, editado por Javier Leira)