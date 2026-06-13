Colapinto explotó de bronca y criticó el nivel del Alpine tras la qualy en Fórmula 1: "Una mierda"

Colapinto terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Catalunya de Fórmula 1 y descargó toda su bronca por el rendimiento del Alpine.

La frustración se apoderó de Franco Colapinto apenas terminó la clasificación del Gran Premio de Catalunya de Fórmula 1. Después de una jornada marcada por los problemas de rendimiento del Alpine, el piloto argentino quedó eliminado en la Q2, finalizó 13° y no ocultó su enojo, con golpes al volante, insultos por radio y una crítica contundente al comportamiento del Alpine.

A pesar de haber superado a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 14°, el sabor que quedó fue amargo. El problema no estaba en la comparación interna dentro de Alpine, sino en el pobre rendimiento general de un monoplaza que volvió a exhibir limitaciones preocupantes.

El explosivo mensaje por radio que mostró su enojo

La vuelta definitiva había comenzado con dificultades y terminó de la peor manera. Colapinto perdió tiempo en uno de los sectores más complejos del trazado español y sintió que los neumáticos no le respondían.

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La reacción fue inmediata. "¡La puta madre! ¿Qué fue ese comienzo de vuelta? ¿Qué carajo fue eso? Estos neumáticos son una mierda. Unos latigazos horribles, sin nada de agarre atrás. ¡La puta madre!", lanzó visiblemente enojado durante la comunicación con su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

La secuencia rápidamente se viralizó entre los fanáticos de la Fórmula 1. No era para menos. Pocas veces se había escuchado a Colapinto tan molesto desde su llegada a la máxima categoría.

El argentino sintió que el auto le quitó cualquier posibilidad de pelear por algo más. Y lo dejó claro también unos instantes después. "Imposible. Un completo desastre esta vez", agregó cuando analizaba la vuelta que lo dejó afuera de la pelea por los diez primeros lugares.

Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto mantuvo el mismo tono crítico durante la rueda de prensa. Lejos de bajar el nivel de sus declaraciones, profundizó el análisis sobre los problemas que encontró en el monoplaza.

Según explicó, intentó extraer el máximo potencial disponible, pero el comportamiento del vehículo fue impredecible durante toda la clasificación. "Un desastre. Traté de extraer todo lo que podía del auto, traté de ir con el cuchillo entre los dientes en la última vuelta pero el auto no hace lo que quiero", sostuvo.

La descripción que realizó dejó en evidencia las dificultades para mantener el control en sectores clave del circuito. "Voy haciendo drift toda la vuelta. En general, un día muy difícil con un auto incómodo de manejar. No lo disfruté manejando. Intenté ir al límite, pero el auto hace lo que quiere. Una pena. Es bastante frustrante porque estás yendo al límite y no sale nada", agregó.

La gran preocupación: el ritmo de carrera y el reconocimiento de Alpine

Si la clasificación dejó dudas, los ensayos de carrera encendieron todavía más alarmas. Históricamente, Alpine había encontrado en el ritmo de carrera uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, en Barcelona la situación parece haber cambiado.

La degradación de los neumáticos fue excesiva durante las tandas largas y los tiempos resultaron preocupantes. Colapinto explicó que la caída de rendimiento fue enorme a medida que avanzaban las vueltas.

Según detalló, llegó a perder hasta seis segundos respecto de sus registros iniciales, una diferencia gigantesca para los estándares de la categoría. Incluso se permitió bromear con el argentino Nicolás Varrone, piloto de Fórmula 2.

"Más lentos que los Fórmula 2 íbamos. Capaz Nico iba más rápido con el F2", comentó entre risas, aunque detrás de la ironía quedó expuesta la gravedad del problema. La esperanza del argentino pasa ahora por una eventual degradación similar en otros equipos, algo que podría abrir una ventana para pelear por los puntos.

Las críticas de Colapinto encontraron respaldo dentro de la propia estructura de Alpine. Steve Nielsen, uno de los máximos responsables deportivos de la escudería francesa, admitió públicamente que el equipo atraviesa dificultades inesperadas en el circuito catalán.

El dirigente reconoció que los ingenieros todavía intentan comprender el origen exacto de los inconvenientes. "Estamos encontrando más dificultades de lo habitual en este circuito y tenemos mucho trabajo por delante para entender a qué se debe", explicó.

De todos modos, Nielsen intentó mostrarse algo más optimista pensando en la carrera. Consideró que las altas temperaturas provocaron un desgaste importante en prácticamente todos los equipos y que ese factor podría equilibrar el panorama durante el domingo.

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Tras el GP de Mónaco, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde se disputará el Gran Premio de Barcelona entre el 12 y 14 de junio por la séptima fecha. A continuación, los días y horarios: