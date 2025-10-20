Rodri se perderá los partidos del City contra el Villarreal y el Aston Villa, según Guardiola

ters) -El Manchester City no podrá contar con el centrocampista Rodri para los partidos de esta semana contra el Villarreal y el Aston Villa, ya que el español sigue recuperándose de una lesión en los isquiotibiales, según ha anunciado su entrenador, Pep Guardiola.

El centrocampista de 29 años, que se perdió la mayor parte de la temporada pasada recuperándose de una grave lesión de rodilla, salió cojeando en la primera parte de la victoria por 1-0 del City en Brentford el 5 de octubre, antes de retirarse de la convocatoria de España para los partidos de clasificación para la Copa Mundial.

También se perdió la victoria por 2-0 del City en casa contra el Everton el sábado.

"No creo que (esté recuperado) para el Villarreal ni el Aston Villa", dijo Guardiola a medios británicos. "No es largo, pero es muscular y hay que tener cuidado".

"Lo hemos intentado muchas veces, hemos intentado no arriesgar, pero no hemos podido. Así que ya veremos."

El Manchester City viaja el martes para jugar contra el Villarreal, el antiguo club de Rodri, en la Liga de Campeones, antes de enfrentarse el domingo al Aston Villa en la Premier League.

El equipo de Guardiola es segundo en la liga con 16 puntos después de ocho partidos, a tres del líder, el Arsenal.

Con información de Reuters