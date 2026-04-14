Liverpool vs. PSG por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Liverpool de Alexis Mac Allister se prepara para vivir una noche intensa en Anfield cuando reciba a Paris Saint-Germain este martes por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con la difícil misión de remontar el 2-0 adverso del partido de ida. El equipo de Arne Slot buscará aprovechar el factor cancha para dar vuelta la serie ante un PSG que llega con cuatro triunfos consecutivos como visitante y que disfrutó de un fin de semana libre tras la postergación de su partido de liga.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Liverpool y PSG, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Liverpool y PSG?

El partido entre Liverpool y PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este martes 15 de abril de 2025, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el estadio Anfield de Liverpool. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports 2 para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será Maurizio Mariani.

Los Reds llegan a este compromiso tras recuperar sensaciones con una victoria por 2-0 ante Fulham en la Premier League, resultado que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en Anfield. Ese triunfo marcó el cuarto éxito de Liverpool en sus últimos cinco presentaciones como local, período en el que anotaron 15 goles y se mantuvieron invictos. Los dirigidos por Slot necesitan revertir el 2-0 de la ida para mantener vivas sus aspiraciones de seguir con vida en el torneo continental.

En el partido de ida disputado en el Parque de los Príncipes, el técnico holandés sorprendió con un esquema defensivo de 3-5-2 que dejó a Mohamed Salah en el banco de suplentes. A pesar del marcador adverso, el resultado pudo haber sido más abultado. La "buena" noticia es que un 2-0 en contra no es una ventaja insuperable, especialmente considerando los antecedentes de remontadas históricas en Anfield.

El Liverpool tiene el ejemplo de su épica remontada 4-0 ante Barcelona en las semifinales de 2018-19, cuando el estadio jugó un papel fundamental en la clasificación. Los actuales campeones de la Premier League necesitan ganar por dos goles sin recibir ninguno para forzar la prórroga, o por tres de diferencia para avanzar directamente a semifinales. El equipo ha demostrado potencia ofensiva en casa, con 15 tantos en sus últimos cinco partidos en Anfield.

Por su parte, PSG atraviesa un excelente momento como visitante, acumulando cuatro victorias consecutivas fuera de casa, con tres vallas invictas en ese lapso. Además, los parisinos no han dejado de convertir en sus partidos como visitante desde el inicio del año 2025. El conjunto dirigido por Luis Enrique tuvo el privilegio de descansar durante el fin de semana, ya que la Liga de Fútbol Profesional de Francia accedió a postergar su encuentro ante Lens para darles mayor descanso de cara a este duelo crucial.

Los campeones defensores del título mantienen una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y todavía están en carrera por lograr el doblete de liga y Champions League. Con el 2-0 de ventaja, el PSG solo necesita evitar una derrota por dos goles o más para avanzar a semifinales, donde se mediría con el ganador de la llave entre Real Madrid y Bayern Munich. Luis Enrique ya conoce lo que es eliminar al Liverpool en Anfield, tras lograr un 1-0 en los octavos de final de la temporada pasada, serie que terminó definiéndose desde el punto penal.

Formaciones probables de Liverpool y PSG

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Hugo Ekitike.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Rúben Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

En Liverpool, Arne Slot recibió una buena noticia con la recuperación de Curtis Jones, quien sufrió una molestia en la ingle durante el partido contra Fulham pero sorprendentemente participó de los entrenamientos del lunes. El mediocampista podría estar disponible para este encuentro decisivo. Las ausencias confirmadas son Alisson Becker por razones no especificadas, Wataru Endo por lesión en el tobillo, Giovanni Leoni por rotura de ligamento cruzado y Conor Bradley por problemas en la rodilla.

El joven Rio Ngumoha, de 17 años, se convirtió en el goleador más joven del Liverpool en Anfield durante la Premier League el pasado sábado, superando la marca que ostentaba Raheem Sterling. Su actuación fue tan destacada que podría ganarse un lugar en el once titular para este compromiso trascendental. Se espera que Slot recupere a varios titulares que fueron preservados o dejados en el banco en el último partido de liga, incluido Mohamed Salah, quien seguramente regresará al ataque.

Por el lado de PSG, Luis Enrique no tiene nuevas preocupaciones tras el triunfo 2-0 de la ida, y además recibió el alta médica de Bradley Barcola, quien se recuperó de la lesión de tobillo que sufrió contra Chelsea el mes pasado y fue incluido en la delegación que viajó a Inglaterra. El francés de 23 años vuelve a estar a disposición del entrenador español.

La única baja confirmada para los parisinos es Fabian Ruiz, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla. Además, tanto Khvicha Kvaratskhelia como Nuno Mendes deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas, ya que una amonestación los dejaría afuera del partido de ida de una eventual semifinal. Se espera que el técnico mantenga la base del equipo que logró el triunfo en París, con Ousmane Dembélé y el propio Kvaratskhelia como las principales amenazas ofensivas.

Liverpool vs. PSG: ficha técnica