Real Madrid vs. Juventus por Champions League: hora, TV en vivo y streaming online

Real Madrid vs Juventus por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Real Madrid de Franco Mastantuono recibirá a Juventus este miércoles 22 de octubre del 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo de dos gigantes europeos por la fase de liga de la Champions League. El equipo de Xabi Alonso llega invicto al torneo continental con dos victorias en dos partidos, mientras que los italianos buscarán cortar una preocupante racha de cinco empates consecutivos en todas las competiciones que los tiene bajo presión en su objetivo de clasificar al top 8 de la competición.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Juventus, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Juventus?

El partido entre Real Madrid y Juventus por la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 22 de octubre de 2025, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será el esloveno Slavko Vinčić.

Los dirigidos por Xabi Alonso han tenido un inicio perfecto en la Champions League esta temporada, ganando sus dos primeros compromisos. El Real Madrid venció 2-1 al Marsella en un ajustado encuentro en septiembre, para después golear 5-0 al Kairat Almaty en la segunda jornada, con cuatro goles en la segunda mitad que sentenciaron el partido de forma contundente.

La gran figura de ese encuentro fue Kylian Mbappé, quien se despachó con un hat-trick en Kazajistán y demostró por qué es uno de los delanteros más letales del mundo. El francés es actualmente el máximo goleador de la Champions League con cinco tantos, y llega en un gran momento después de marcar también el gol de la victoria ante Getafe el fin de semana. Con este arranque, los merengues están encaminados para conseguir un puesto en el top 8 de la fase de liga.

Real Madrid ha sido una fortaleza en casa durante esta etapa del torneo, ganando 12 de sus últimos 13 partidos en el Bernabéu en fase de grupos o liga, con la única derrota ante el AC Milan hace dos temporadas. Además, los blancos lideran La Liga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, y este miércoles será una buena prueba antes de recibir a los culés el próximo domingo en el primer Clásico de la temporada.

Por su parte, Juventus atraviesa un momento complicado que contrasta con las aspiraciones del club italiano. Los Bianconeri han empatado sus dos primeros partidos de Champions League en circunstancias dramáticas. En la primera jornada, recibieron dos goles en los minutos finales ante el Borussia Dortmund y parecían destinados a la derrota, pero lograron anotar dos tantos en el tiempo agregado para rescatar un increíble 4-4.

En la segunda jornada, la historia fue diferente: la Juventus fue víctima de un gol en el último minuto de Renato Veiga, ex jugador cedido del club, que les arrebató la victoria en Villarreal para firmar un 2-2 final. Ese resultado extendió a cinco la racha de empates consecutivos del equipo de Igor Tudor, la más larga para el club en casi dos décadas. Además, el domingo cayeron 2-0 ante el Como en la Serie A, lo que los dejó en la quinta posición de la tabla italiana y aumentó la presión sobre el técnico croata.

Este será el encuentro número 22 entre ambos clubes en competiciones europeas, con un historial que incluye dos finales memorables en 1998 y 2017, ambas conquistadas por el Real Madrid. El último enfrentamiento entre estos gigantes fue en los cuartos de final de 2018, cuando los merengues ganaron 3-0 en Turín con un doblete de Cristiano Ronaldo, y después necesitaron un penal del portugués en el Bernabéu para avanzar 4-3 en el marcador global. Curiosamente, Ronaldo posteriormente se convertiría en jugador de la Juve, aunque desde su salida los italianos no han podido recuperar su nivel en la máxima competición europea.

Formaciones probables de Real Madrid y Juventus

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio, Sergio Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono, Arda Güler, Vinicius Junior; Kylian Mbappé.

Juventus: Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Daniele Rugani, Lloyd Kelly; Pierre Kalulu, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Kenan Yildiz; Jonathan David.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, tendrá varias bajas defensivas para este encuentro. Antonio Rüdiger, Dani Carvajal y el ex juventino Dean Huijsen están descartados por lesión. Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy ya están entrenando con el grupo, pero podrían ser preservados pensando en el Clásico del domingo. Además, David Alaba es duda después de haber sido sustituido en el entretiempo del partido ante Getafe por una molestia en la pantorrilla, justo en su primer partido como titular en La Liga esta temporada. Dani Ceballos, quien estuvo ausente el fin de semana, podría estar disponible para tener minutos en este compromiso.

La gran referencia ofensiva será Kylian Mbappé, quien llega como máximo goleador de la Champions League con cinco tantos y en un momento de forma espectacular. El francés liderará el ataque merengue acompañado de Vinicius Junior por la banda izquierda, mientras que Arda Güler y Franco Mastantuono completarían el sector creativo del equipo. En el mediocampo, la dupla formada por Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga será clave para controlar el ritmo del partido.

Por el lado de la Juventus, Igor Tudor no podrá contar con el defensor brasileño Bremer ni con el lateral izquierdo Juan Cabal, ambos lesionados. Fabio Miretti ha retomado los entrenamientos y podría estar disponible, mientras que Edon Zhegrova debería alcanzar para ir al banco de suplentes. La gran incógnita pasa por el esquema táctico que utilizará el técnico croata, ya que sorprendió el domingo al abandonar su preferido 3-4-2-1 para jugar con línea de cuatro defensores.

En el ataque, Tudor debe decidir quién será el delantero centro titular, con Dusan Vlahovic, Jonathan David y Lois Openda compitiendo por el puesto. David, quien curiosamente marcó el gol del triunfo del Lille sobre el Real Madrid la temporada pasada, parte con ventaja. Francisco Conceição y Kenan Yildiz serían los encargados de acompañar al atacante elegido desde las bandas. En el mediocampo, Manuel Locatelli y Khéphren Thuram formarían la dupla de contención, mientras que Andrea Cambiaso y Pierre Kalulu ocuparían los carriles.

Real Madrid vs. Juventus: ficha técnica