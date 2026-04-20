Graves incidentes en Cerro Porteño vs. Olimpia: enfrentamientos en las tribunas, gases lacrimógenos y suspensión

El Superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia debió ser suspendido por incidentes en las tribunas del Defensores del Chaco.

El superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia terminó suspendido en medio de una jornada marcada por graves incidentes entre hinchas y la policía, con enfrentamientos en las tribunas del Estadio Defensores del Chaco que ocurrieron durante el primer tiempo y que impidieron continuar con normalidad el encuentro. A pesar de que el partido había comenzado con normalidad, los disturbios se originaron principalmente en el sector ocupado por simpatizantes del 'Azulgrana' donde se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La situación escaló rápidamente y derivó en un escenario de caos generalizado que obligó a detener el juego cuando apenas se habían disputado alrededor de 29 minutos del duelo.

Las imágenes que circularon posteriormente mostraron la magnitud del descontrol dentro del estadio: numerosos videos difundidos en redes sociales mostraron el uso de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de la policía, mientras que algunos hinchas respondieron arrojando objetos y avanzando sobre los cordones de seguridad. Incluso se pudo observar a un grupo de simpatizantes que logró quitarle un escudo a un agente policial y exhibirlo como un trofeo en medio del enfrentamiento, además de un efectivo gravemente herido y con serias dificultades para ponerse de pie que debió ser asistido.

El caos no se limitó a un solo sector del estadio sino que también se extendió hacia otras tribunas, afectando tanto a hinchas de Cerro Porteño como de Olimpia. La presencia de gases en el aire generó escenas de pánico y los espectadores debieron resguardarse ingresando al campo de juego para escapar de la situación. Ante este panorama, el árbitro decidió interrumpir el partido mientras se evaluaban las condiciones de seguridad. Finalmente, la decisión del director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Michel Sánchez, fue suspenderlo de manera definitiva: “El partido queda suspendido. No existen las garantías mínimas para continuar”, expresó el directivo.

Durante los incidentes también se registraron personas heridas, lo que obligó a la intervención de servicios médicos dentro del estadio. Paramédicos y bomberos asistieron a los afectados en distintos sectores, en medio de un operativo de emergencia que se desplegó mientras persistían los enfrentamientos. Los videos difundidos posteriormente mostraron escenas de extrema tensión, con nubes de gas cubriendo las tribunas y enfrentamientos directos entre hinchas y efectivos policiales, lo que reforzó la gravedad de lo ocurrido.

Además, el contexto se vio agravado por el hecho de que el operativo de seguridad se vio desbordado ante la magnitud de los disturbios. Las fuerzas desplegadas no lograron contener inicialmente a los grupos más violentos, lo que permitió que la situación escalara hasta un punto en el que el desarrollo del partido se volvió inviable.

Las imágenes más impactantes de los incidentes en Cerro Porteño vs. Olimpia

El testimonio del presidente de Olimpia tras los incidentes: "Punto de inflexión"

Rodrigo Nogues, presidente del 'Decano', realizó declaraciones publicadas en la cuenta oficial del club acerca de los incidentes ocurridos en el Defensores del Chaco: "Estamos tristes por lo ocurrido ayer. Repudiamos los actos de violencia que se presenciaron, nos solidarizamos con los hinchas y policías que fueron heridos. Los violentos fundieron el clásico. Esta debe ser una oportunidad para realizar un punto de inflexión en nuestro fútbol, porque sino el espectáculo va a morir. Acá el problema no son los clubes, es la gente violenta", expresó.

Nogues criticó el accionar de Cerro Porteño en conferencia de prensa tras la suspensión del partido, en la que señalaron como responsable al 'Franjeado' por los episodios de violencia que se vivieron en el estadio. "Olimpia viene trabajando con acciones concretas para erradicar esto. Queremos ser parte de la solución y no del problema, estamos dispuestos a colaborar con todas las entidades. Si hay que poner controles biométricos, scanner en las entradas, pongamos lo que haya que poner. Hay que darle seguridad a las familias para que asistan a las canchas".

Por último, resaltó la actitud de algunos hinchas de Olimpia que asistieron a los de Cerro Porteño para salir del focos de los enfrentamientos: "Quiero felicitar al pueblo Olimpista por el gran comportamiento que tuvo ayer en el Estadio. Vimos imágenes de hinchas de nuestro Club ayudando a los del otro, a escapar de la violencia, a eso tenemos que aferrarnos", cerró.