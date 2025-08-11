Central Córdoba (SE) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

El Ferroviario y el Granate se miden el jueves 14 de agosto por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio Único Madre de Ciudades.

Kevin Ortega Pimentel será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los resultados de Central Córdoba (SE) en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Central Córdoba (SE) 0 vs Cerro Largo 0 (15 de julio)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Cerro Largo 0 (15 de julio) Playoff Octavos: Cerro Largo 0 vs Central Córdoba (SE) 3 (22 de julio)

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)

: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril) Fase de Grupos : Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)

: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)

: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)

: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)

: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo) Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)

Horario Central Córdoba (SE) y Lanús, según país