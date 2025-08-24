Celta vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 27 de agosto, Betis visita a Celta en el estadio el Estadio de Balaídos, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga.
Así llegan Celta y Betis
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis llega triunfante luego de ver caer a Alavés con un marcador 1-0.
Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Jugadas 1 jornadas del campeonato, Celta aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Abanca-Balaídos. Hasta la fecha, Betis no pudo imponerse al jugar en campo contrario. Todos sus partidos de visita terminaron en empate.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se impuso por 3 a 2.
El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Betis
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|3
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|14
|Celta
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Villarreal: 31 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Betis, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas