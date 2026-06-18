Canadá busca tomar la iniciativa desde el principio en el duelo decisivo del Mundial de Qatar

Entrenamiento de Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Canadá intentará sacar las lecciones de su empate 1-1 en el debut frente ‌a Bosnia y Herzegovina e ‌imponer su autoridad en el partido del Grupo B del Mundial que disputará ante Qatar el jueves en Vancouver, dijo su entrenador.

Los cuatro equipos del grupo —Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina— suman un punto, un gol a favor y uno en contra antes de los partidos del ​jueves, en los que ⁠Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina antes del choque ‌entre Canadá y Qatar.

"Sabemos que, dado lo ⁠reñido que está nuestro grupo en ⁠estos momentos, cada momento y cada punto cuentan, y estamos centrados en eso", dijo el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, en ⁠rueda de prensa.

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"No pretendemos ser excesivamente magnánimos, simplemente ​estamos centrados en el partido, en Qatar ‌y en lo que se ‌les da bien, en lo que queremos intentar limitarles ⁠y en cómo queremos que se desarrolle el partido".

"Creo que tuvimos la sensación, sobre todo en la primera parte frente a Bosnia, de que el partido se desarrolló más ​según ‌lo que ellos querían que según lo que nosotros queríamos, así que tenemos que asegurarnos de marcar el tono desde el principio y jugar el tipo de partido que nos favorezca desde el inicio. ⁠Por eso, intentaremos establecerlo ya en los primeros compases".

Tras varios días de incertidumbre en torno al estado físico de Alphonso Davies, Marsch dijo que lateral izquierdo está en forma y listo para jugar.

"Ha estado entrenando esta semana y estará disponible mañana. Ya veremos cómo transcurre el partido y entonces decidiremos cómo vamos ‌a utilizarlo", señaló.

Tras iniciar su campaña en Toronto, la selección canadiense se trasladó a la costa oeste, al Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol, y Marsch está deseando jugar ante un estadio lleno en el BC Place.

"Sé que Vancouver es una ‌ciudad futbolera. Lo hemos visto muchas veces antes y esperamos que este lugar vibre a tope", comentó con entusiasmo.

"Estos chicos estarán ‌listos para darlo ⁠todo, y queremos asegurarnos que Qatar sienta no solo al equipo, sino también al público. Así ​que vengan, hagan ruido, aprovechen el eco del estadio y asegúrense de que contemos con un jugador 12 en el campo".

Con información de Reuters