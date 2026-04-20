FIA anuncia un paquete de cambios en el reglamento de la F1 a partir de la próxima carrera en Miami

FOTO ARCHIVO-Vista general mientras George Russell de Mercedes y Oscar Piastri de McLaren lideran al inicio del Gran Premio de Japón

​Los equipos de Fórmula Uno y las partes interesadas acordaron por unanimidad el lunes una serie de ‌modificaciones en el ‌reglamento destinadas a mejorar el espectáculo de las carreras y la seguridad de los pilotos a partir de la próxima prueba, que se celebrará en Miami el 3 de mayo.

El deporte ha iniciado una nueva era esta temporada con grandes cambios tanto en las normas ​relativas al chasis ⁠como al motor, con las nuevas unidades de ‌potencia repartidas aproximadamente al 50% entre energía eléctrica ⁠y de combustión.

Los pilotos se ⁠han quejado durante las tres primeras carreras de tener que "levantar el pie y dejar rodar el auto" en las ⁠curvas de alta velocidad para que el motor ​de combustión pueda recargar la batería, ‌y han expresado su preocupación ‌por la seguridad.

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También han tenido que lidiar con ⁠el "super-clipping", un fenómeno por el que la unidad de potencia desvía automáticamente energía del motor a la batería, lo que ralentiza el monoplaza incluso aunque el ​piloto tenga ‌pisado el acelerador a fondo.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) afirmó en un comunicado que, en una reunión en línea con los 11 jefes de equipo, los directores ejecutivos de las unidades ⁠de potencia y la F1, se acordaron varios "ajustes" durante la temporada que ahora se someterán a votación virtual.

"Las propuestas acordadas hoy (...) se aplicarán a partir de Miami, salvo los cambios en la salida de la carrera, que se probarán en Miami y se adoptarán tras recibir comentarios y ‌realizar un análisis", señaló.

La FIA indicó que se ajustarán los parámetros de gestión de la energía para la clasificación, con una reducción de la recarga máxima permitida de ocho megajulios a siete para fomentar un manejo a fondo ‌más constante, y que la potencia máxima del "superclip" se incremente de 250 kW a 350 kW para reducir el tiempo ‌dedicado a la ⁠recarga.

En la carrera, se introdujeron medidas para reducir las velocidades de aproximación excesivas y ​limitar las diferencias repentinas de rendimiento, con la potencia máxima disponible mediante el boost limitada a 150 kW adicionales.

Con información de Reuters