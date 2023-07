Tuvo 24 peleas, hizo historia ante Pacquiao y se retiró del boxeo por problemas de salud: "Riesgo alto"

Un boxeador que tuvo 24 peleas en su carrera como profesional, se consagró campeón del mundo e hizo historia peleando contra Manny Pacquiao, se retiró del deporte por problemas de salud.

Un boxeador profesional que tuvo 24 peleas, se consagró campeón del mundo e hizo historia contra Manny Pacquiao, le puso fin a su carrera por problemas de salud. El pasado domingo 2 de julio comunicó su triste decisión sobre su vida en el deporte de los puños que lo alejará definitivamente de los cuadriláteros después de su última presentación en 2020. Sin dudas, fue una dura noticia para los fanáticos del boxeo a nivel mundial y más aún de su país.

Considerado como una leyenda en Australia, Jeff Horn aseguró que no volverá a subirse a un ring. El hombre que le arrebató el título mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al "Pacman" venciéndolo en 2017 colgó los guantes de manera inesperada y reveló los motivos que lejos están de su edad (35 años). Con el foco en un malestar personal, el púgil aseveró qué fue lo que hizo reflexionar con respecto a su futuro.

En diálogo con el medio australiano Courier-Mail, el ahora exboxeador reveló que priorizó la salud por la riqueza y aseguró: "Para ser honesto, he tenido dificultades, he tenido problemas de memoria. Me dijeron que, si sigo, tengo un alto riesgo de que las cosas se agraven y de que mi cerebro sufra todavía más". De esta manera, Horn anunció su retiro luego de cosechar 20 victorias (13 por KO), 3 derrotas y un empate.

Sin dudas, su mejor pelea arriba del ring fue ante Manny Pacquiao porque fue su noche soñada. El 2 de julio de 2017 en el Suncorp Stadium de Brisbane, Australia, "The Hornet" le ganó al filipino por puntos en decisión unánime y se quedó con una corona mundialista por primera vez en su carrera. Luego de defenderla meses después, la perdió a manos de Terence Crawford en Estados Unidos en 2018, peleó tres veces más y colgó los guantes tras su derrota ante su compatriota Tim Tszyu en 2020.

La pelea entre Jeff Horn y Manny Pacquiao en 2017

