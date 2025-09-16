Tenía 31 años cuando fue el primer rival de Rocky, se retiró en 1977 y boxeó con los grandes

Tenía 31 años y boxeó con los grandes: el argentino que fue rival de Rocky

Un exboxeador argentino quedó en la historia gigante del deporte de los puños no sólo por lo que hizo arriba del ring durante su carrera, sino también por ser el primer rival de Rocky. La emblemática saga de películas de boxeo protagonizada por Sylvester Stallone es sin dudas una de las más vistas y admiradas por los fanáticos, pero pocos saben sobre la vida de Pedro Lovell, un quilmeño que además de jugar al fútbol en sus primeros años de vida incursionó en la disciplina y hasta se dio el lujo de "pelear" con el mencionado protagonista.

Con 31 años de vida y ya radicado en Estados Unidos, Lovell personificó a Spider Rico, aquel púgil al que Balboa le ganó en un bar en noviembre de 1975 demostrando que tenía cualidades para boxear. Mientras tanto, el exjugador de Independiente que compartió plantel con algunas leyendas con la pelota en los pies llevaba adelante su recorrido boxístico con varios combates importantes como el que tuvo contra Ken Norton en 1976 con el que perdió por la vía rápida en el quinto asalto. Claro que, su participación en el famoso film estadounidense lo llevó no sólo al estrellato artístico, sino que también a videojuegos y hasta tuvo un reconocimiento especial por parte de "Sly" en su vida.

Pedro Lovell: el argentino futbolista y rival de Rocky

La historia de Pedro Lovell no comienza sólo con su nombre y apellido ya que inició su carrera siendo parte de una familia de boxeadores tales como su padre: Alberto -medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932-, su tío Guillermo -medalla de plata en Berlín 1936- y su hermano Santiago Alberto Jr., quien fue rival de Oscar "Ringo" Bonavena en dos oportunidades. Con el paso del tiempo, aquel multifacético exjugador de Independiente que compartió cancha con ídolos como Ricardo Pavoni no sólo enfrentó a Ken Norton -quien le rompió la mandíbula a Muhammad Ali-, sino también se midió contra leyendas como Leroy Jones y Mike Weaver, quien posteriormente sería campeón del mundo de los pesados. En 1977 colgó los guantes después de dicho compromiso, pero igualmente quedó en la historia y no sólo por lo que hizo como deportista arriba del cuadrilátero.

La presentación de la pelea entre Rocky Balboa y Spider Rico

Su reaparición en el cine tuvo lugar en 2006 en Rocky Balboa, donde volvió a aparecer en la pantalla grande gracias a Sylvester Stallone. En aquella ocasión no se enfrentaron pero tuvieron un "altercado" en la cocina del restaurante del propio "Rocky" que estuvo al borde de terminar a los golpes. A su vez, en 2020 se filtró un trailer de Creed II en el que el propio Balboa asistía al funeral de su excontrincante -Spider Rico- pero finalmente la escena fue eliminada debido al mal momento de salud que atravesaba Lovell en ese momento.

Pedro Lovell en Rocky Balboa

La aparición de Pedro Lovell como Spider Rico en los videojuegos

Aquel protagonista que quedó en la historia de la película protagonizada por Sylvester Stallone también fue parte de varios videojuegos junto al actor estadounidense. En los juegos de acción protagonizados por "Sly" tanto para PlayStation como para Nintendo GameCube y para PSP, el propio Spider Rico -que en la vida real alcanzó un récord de 18 victorias (14 por KO), 3 derrotas y 2 empates siendo Pedro Lovell- era uno de los boxeadores elegibles para subirse al ring y combatir ya sea contra el propio Rocky o contra otros contrincantes.