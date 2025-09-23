Sol Cudos, la campeona mundial argentina de boxeo envuelta en una polémica que expone su título en Canadá

Boxeo: la campeona mundial envuelta en una polémica que expone su título en Canadá

Sol Cudos es una de las jóvenes exponentes del boxeo femenino argentino y el próximo fin de semana afrontará el desafío más complicado hasta el momento desde su debut hasta la actualidad. Después de ser campeona mundial en medio de una polémica en la Federación Argentina de Box, la oriunda de Moreno en la provincia de Buenos Aires se presentará en Canadá para exponer su título frente a una representante local. Si bien no la tendrá fácil, sí se ilusiona con una nueva victoria y con mantener su récord invicto.

La monarca de la categoría mínima por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que viene de ganarle a Sol Baumstarh en la FAB el pasado mes de abril en un fallo que generó controversia se medirá contra Kim Clavel, quien ya enfrentó a varias argentinas y esta vez se verá las caras contra la bonaerense que es dueña de la faja mundialista. Con 10 triunfos en su haber de los cuales 3 fueron por KO y dos empates, Cudos se prepara con todo para este compromiso que puede darle un giro trascendental a su carrera.

Sol Cudos vs. Kim Clavel, la pelea de boxeo femenino de este sábado 27 de septiembre

La representante de Moreno expondrá por primera vez su título contra la dueña de casa de 35 años que cuenta con 21 triunfos (3 por KO) y dos derrotas. Esta última se enfrentó con Tamara Demarco en 2019 a quien venció en decisión unánime en las tarjetas, pero también perdió contra Evelin "Princesita" Bermúdez, quien este fin de semana ganó justamente en suelo canadiense contra Sara Bailey en un combate histórico. Por supuesto, hay aspectos que la posicionan como favorita, pero también es cierto que deberá medirse contra quien hoy es la campeona vigente.

Sol Cudos vs. Kim Clavel, este sábado 27 de septiembre en Canadá por el título mundial mínimo de la Federación Internacional de Boxeo

Sol Cudos es la dueña del título mundial mínimo de la FIB, pero como todo visitante tendrá que pelear no sólo arriba del ring, sino también dar lo mejor en la pelea para no dejar dudas a la hora de la decisión de los jueces. El buen nivel mostrado desde su debut en diciembre del 2021 hasta el momento por la excampeona argentina y sudamericana de la categoría ilusionan con lo que puede ser un triunfo en su primera pelea en el exterior. En cuanto a sus cruces con extranjeras ganó en dos ocasiones y empató en la restante, por lo que también buscará mantener ese invicto.

Cudos vs. Clavel por el título mundial mínimo: horario, TV y cómo ver la pelea online

La pelea entre la representante argentina y la canadiense tendrá lugar este sábado 27 de septiembre en el Theatre St. Denis de Montreal, Canadá, escenario donde la oriunda de Moreno expondrá por primera vez su título mundial mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La transmisión del evento en cuestión estará a cargo de la plataforma paga DAZN a partir de las 21 horas. Para poder mirar el evento en vivo, los usuarios tendrán que suscribirse de manera mensual por un valor de 10 dólares (unos 12.000 pesos argentinos al valor oficial hoy).