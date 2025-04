William Scull, su paso por el boxeo argentino y antes de pelear con Canelo Álvarez

Si bien Saúl "Canelo" Álvarez es hoy en día una de las grandes figuras del boxeo a nivel mundial, lo cierto es que este sábado 3 de mayo en The Venue Riyadh Season de Arabia Saudita no estará solo arriba del ring. Su rival, el cubano William Scull, está súmamente identificado con nuestro país y hasta cuenta con un argentino en su equipo que ya trabajó con varios campeones y sueña con que el "Indomable" haga historia contra el multicampeón mexicano. Probablemente para muchos fanáticos, el caribeño no sea el favorito para esta pelea, pero se subirá al cuadrilátero con la ilusión de conseguir un batacazo histórico.

Ruperto "Peto" Ruiz, entrenador chubutense que a lo largo de su carrera formó parte del Team de Omar Narváez y hasta lo acompañó en el seleccionado amateur, fue quien en esta ocasión rompió el silencio. En diálogo con El Destape, el técnico que conoce a Scull desde que dio sus primeros pasos en Trelew, reveló detalles sobre la preparación previa al combate y lo que esperan. Es que el cubano expondrá su título mundial supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tal como el tapatío lo hará con los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), por lo que el ganador unificará cinturones de la mencionada división. "Peto" lo sabe y contó sus sensaciones previas.

El pasado en Argentina de William Scull y la chance inmejorable de representar al país contra Canelo Álvarez

Si bien sus orígenes son claramente cubanos, el "Indomable" vivió gran parte de su carrera como boxeador profesional en nuestro país y se formó precisamente en Trelew, provincia de Chubut. Desde hace años que no pierde el objetivo de vista y era justamente medirse contra el mexicano, lo cual cumplirá este sábado 3 de mayo en Arabia Saudita. Sin dudas, es una de las peleas más esperadas por los fanáticos, pero desde el entorno del caribeño también la viven con mucha expectativa, aunque predomina la "tranquilidad".

Saúl "Canelo" Álvarez vs. William "Indomable" Scull, el próximo sábado 3 de mayo en Arabia Saudita

- ¿Cómo está William Scull antes de subirse al ring?

William está muy bien, estuvimos trabajando mucho para esta pelea tan importante. Ahora apuntamos a algunos ajustes finales para el combate contra Canelo y él ya está en categoría.

- ¿Cómo fue la preparación teniendo en cuenta el rival que va a tener enfrente?

Fue muy buena, con el paso de los días se lograron adaptaciones de calidad teniendo en cuenta el clima acá en Arabia Saudita. Hay un equipo de profesionales cada uno en su especialidad haciendo los aportes necesarios para que el proceso sea eficiente. Sabemos de la complejidad del desafío y el escenario al que se enfrenta. Trabajamos con mucho respeto tratándose de un deportista de la talla de Saúl Álvarez.

- ¿Cómo nació el vínculo con William acá en Argentina y qué sentís con que representen al país?

Se dio en el Ceyddet (Centro Entrenamiento y Desarrollo Deportivo Trelew) que es donde trabajo y donde también compartimos la preparación con Omar Narváez hace aproximadamente 7 años. Igualmente siempre se ha mantenido con su entrenador Franquis Aldama. La previa de la pelea la tomo con mucha tranquilidad, soy uno más del equipo.

Ruperto "Peto" Ruiz junto al cubano William Scull

La carrera de Scull en Argentina antes de la pelea contra Canelo

El deportista hoy identificado con los colores de River Plate arribó a nuestro país, más precisamente a Trelew en la provincia de Chubut, siendo boxeador amateur y pasó al profesionalismo en 2016, cuando enfrentó a Gastón Ávalos en Mendoza. A partir de ahí, el "Indomable" acumuló nueve triunfos más de forma consecutiva en Argentina para luego presentarse en Alemania. En lo que fue su segundo regreso a suelo nacional se consagró campeón sudamericano y volvió al Viejo Continente para seguir sumando cinturones. Tal es así, que se adjudicó el título internacional de la International Boxing Organization (IBO) de la mencionada división, lo defendió en una oportunidad y también se quedó con la faja latina a fines del 2021.

Entre 2022 y 2024 hilvanó cinco peleas más -una de ellas contra el argentino Cristian Fabián "Tucu" Ríos- y en la última se quedó con el cetro mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que este sábado 3 de mayo expondrá contra Saúl "Canelo" Álvarez buscando la unificación en Arabia Saudita. Más precisamente, el 19 de octubre del año pasado fue cuando lo ganó tras vencer a ruso Vladimir Shiskin por puntos en fallo unánime en tierras teutonas siendo su última presentación arriba del ring. Hasta el momento, Scull lleva 23 combates realizados (11 en nuestro país) y 9 de ellos fueron por la vía del KO.