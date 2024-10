Boxeo: un campeón del mundo e hincha de River picanteó a Canelo Álvarez

William Scull se consagró campeón del mundo en la categoría supermediano, quedándose con uno de los títulos que hasta hace poco pertenecía a Saúl "Canelo" Álvarez. La Federación Internacional de Boxeo (FIB) despojó al tapatío de su cinturón a mediados del 2024 por no exponerlo justamente ante el cubano que lo ganó este fin de semana. Ahora, el propio púgil hincha de River Plate, que se adueñó del cetro, aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje picante al mexicano.

En una entrevista brindada pocas horas después de su triunfo en el Stadhalle de Falkensee, Alemania, ante el ruso Vladimir Shiskin donde se consagró, el "Indomable" caribeño habló no sólo de lo que fue su presentación, sino de lo que pretende para un futuro no muy lejano. Es que todavía tiene la sangre en el ojo de no poder combatir con el nacido en Guadalajara y sueña con ganarle arriba del ring. Por supuesto, no será fácil teniendo en cuenta que Álvarez ya tendría candidato para pelear en mayo del 2025.

En diálogo con el periodista Jorge Ebro, William Scull aseguró: "En su momento llegará la conversación. Todo apunta a una posible unificación porque él a la vista no tiene a más nadie. Está calladito en su esquina, hay que esperar a que nos avisen. Yo me voy a comenzar a preparar con la vista en Canelo, me gustaría pelear con él porque sería otro sueño cumplido". Por otro lado, con respecto a lo que se le puede venir al tapatío y lo que él desea, el cubano agregó: "Seguro va a enfrentarse con Osley Iglesias, Christian Mbili es otra bestia que no tiene mucho que ofrecerle. El único que tiene algo que ofrecerle soy yo, que tengo un título mundial. Todos los caminos conducen a mí".

Por último, el "Indomable" destacó sus cualidades arriba del cuadrilátero y lo que debe mejorar antes del gran combate que espera: "Creo que contra él podría lucirme un poco más. Es el estilo perfecto para eso. Sería una gran pelea sacar a relucir mí boxeo". "Todavía me falta por florecer. Soy campeón del mundo pero sé que puedo más. Contra Canelo sería una pelea linda, limpia y técnica como me gusta a mí", se jactó decididamente.

El boxeador cubano William Scull, que varias veces demostró su amor por River

Scull, el boxeador que es hincha de River

El combate eliminatorio que William realizó el pasado 2 de julio del 2022 ante Evgeny Shvedenko fue fundamental para posicionarse de la mejor manera. Su victoria por puntos en decisión unánime, dedicada a la gente del "Millonario" con la que se adjudicó el duelo significó un paso más para encaminarse al cruce con el que todavía sueña contra el mexicano. Actualmente, "Canelo" Álvarez es dueño de los cetros CMB (Consejo Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y OMB (Organización Mundial de Boxeo) de la categoría supermediano, pero ya no posee el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que ahora está en poder del "Indomable".

La carrera de Scull, el cubano hincha de River que pelearía contra Canelo

El deportista arribó a nuestro país siendo boxeador amateur y pasó al profesionalismo en 2016, cuando enfrentó a Gastón Ávalos en Mendoza. A partir de ahí, el "Indomable" acumuló nueve triunfos más de forma consecutiva en Argentina para luego presentarse en Alemania. En lo que fue su segundo regreso a suelo nacional se consagró campeón sudamericano y volvió al Viejo Continente para seguir sumando cinturones. Tal es así, que se adjudicó el título internacional de la International Boxing Organization (IBO) de la mencionada división, lo defendió en una oportunidad y también se quedó con la faja latina a fines del 2021. Hasta el momento, Scull lleva 23 combates realizados (11 en nuestro país) y 9 de ellos fueron por la vía del KO.