La esposa de Canelo Álvarez: quién es Fernanda Gómez, las fotos y cómo se conocieron

Canelo Álvarez está casado con Fernanda Gómez.

Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores del mundo que tuvo la úiltima década. A lo largo de su carrera, ha ostentado títulos en diversas divisiones. Se convirtió en campeón de peso mediano de la WBA (Súper), WBC, IBF y The Ring. Además, logró títulos en la categoría de peso superwélter, proclamándose campeón de la WBA (Súper), WBC, WBO y The Ring. También incursionó en la división de peso semicompleto, donde se coronó campeón de la WBO.

Es conocido por su habilidad como contra-golpeador atributo que lo han posicionado entre los pugilistas más notables en la historia del boxeo mexicano. Desde 2015 hasta la actualidad, ha sido considerado uno de los 10 mejores boxeadores del mundo, libra por libra, mientras que ntre 2017 y 2022 fue considerado como el Boxeador número 1 por vvarias revistas que están especializadas en la materia.

Quién es Fernanda Gómez y cómo se conoció con Canelo Álvarez

Canelo Álvarez junto a Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez nació en la ciudad de Guadalajara, México, y nació en 1996. La pareja se conoció en 2016, durante una gala de la OMB. Al año siguiente, Fernanda acompañó a Saúl en la celebración de su victoria sobre Julio César Chávez Jr. en Las Vegas, donde ya eran públicamente pareja. Sin embargo, no todo fue color de rosas en la relación, ya que tuvieron una separación en el medio.

Fernanda Gómez es la fiel compañera de Canelo Álvarez.

Durante este tiempo, 'Canelo' tuvo una relación con Shannon de Lima. Pero finalmente, se dieron una segunda oportunidad y finalmente se reunieron a finales de ese año, de manera definitiva. Así las cosas, para comienzos de 2018 tuvieron a su hija María Fernanda. La pareja se casó el 15 de mayo de 2021 en la Catedral de Guadalajara y la fiesta se realizó en el exclusivo Rancho Las Reinas, con la presencia de celebridades como J Balvin y su pareja Valentina Ferrer, Maluma y Jaime Camil.

Fernanda Gómez se conoció con Canelo Álvarez en 2016.

La esposa de Canelo Álvarez fotos familiares y de las vacaciones que comparten, aunque también muestra su labor como modelo y empresaria, ya que es propietaria de la Fernanda Gómez Nailbar & Boutique, que ofrece rinda servicios de belleza, cuidado de la piel y ropa exclusiva para mujer. Una mujer dedicada a su familia y que comparte y acompaña al peleador mexicano en su carrera.

Títulos de Canelo Álvarez