Después de Canelo Álvarez, el boxeo esperará a Inoue vs. Akhmadaliev: hora, TV y cómo ver la pelea online

Inoue vs. Akhmadaliev en la noche de Canelo: hora, TV y cómo ver la pelea online

El fin de semana de este sábado 13 de septiembre estará cargado de boxeo y comenzará con uno de los combates más esperados como es el duelo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en la medianoche argentina. Sin embargo, no será el único enfrentamiento de suma trascendencia que tendrá el deporte de los puños en poco tiempo. Es que, en Japón, el local Naoya Inoue tratará de seguir demostrando por qué es uno de los mejores boxeadores de la actualidad cuando enfrente al uzbeko Murodjon Akhmadaliev.

El nipón es no sólo uno de los máximos exponentes de su nación, sino también una de las grandes figuras que a base de victorias por KO y buenas peleas mantiene un récord invicto de 30 éxitos con 27 ganadas antes del límite. Su presentación de este domingo 14 no estará para nada opacada por el cruce entre el tapatío y el estadounidense pero sí coincidirá en cuanto a la fecha para nuestro país. De hecho, algunas horas separarán un evento del otro, además de los kilómetros de distancia.

El "Monstruo", como se lo conoce al japonés, expondrá todos los títulos de la categoría supergallo: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), algo en lo que casualmente coincidirá con el tapatío. Por su parte, el oriundo de Uzbekistán querrá arruinarle la fiesta, tal como Crawford al mexicano en el Alliegant Stadium de Las Vegas.

Naoya Inoue expondrá sus títulos contra Murodjon Akhmadaliev en Japón

En el caso del uzbeko que hizo casi toda su carrera en Estados Unidos, llega con 14 triunfos de los cuales 11 fueron por la vía del KO y sólo una derrota. Cabe destacar que ya fue campeón del mundo en la mencionada división por la FIB y buscará recuperar su corona siendo la primera vez que pelee en Japón. Por su parte, el dueño de casa llega como el principal favorito tras ganar sus últimos 11 compromisos antes del límite y sin dejar dudas.

El combate entre el japonés y el uzbeko tendrá lugar en la madrugada de este domingo 14 de septiembre en el IG Arena de Nagoya, Japón. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del nipón. En cuanto a la transmisión, se espera que la misma tenga lugar desde las 5.30 de la mañana para Argentina y estará a cargo de ESPN y Disney+.

El duelo entre el tapatío y el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del mexicano. En cuanto a la transmisión, la misma estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.