Cuántas peleas como profesional tiene Fernando Martínez, el boxeador argentino campeón del mundo

Fernando "Puma" Martínez, el argentino campeón del mundo que expondrá su título el próximo 8 de octubre en Estados Unidos ante el filipino Jerwin Ancajas, tiene un interesante recorrido como boxeador profesional desde lo que fue su debut.

Fernando Martínez, el boxeador argentino campeón del mundo que expondrá su título el próximo 8 de octubre en Estados Unidos tiene una interesante carrera a nivel profesional. Con varios cinturones en su haber, el joven de La Boca se perfila para defender el más valioso de todos ante el último rival al que enfrentó. Es que el "Puma" se verá las caras arriba del ring con el filipino Jerwin Ancajas, a quien venció el pasado 26 de febrero en las tarjetas por fallo unánime.

Pero su historia en el boxeo no comenzó con aquel combate en el que se consagró, ya que tuvo un brillante recorrido como amateur en el que forjó las bases de lo que es hoy en día. De la mano de la promotora The Rodríguez Boxing Promotions, Martínez le puso fin de manera oficial al amateurismo el 25 de agosto del 2017 para hacer su debut como profesional en Quilmes y comenzó de la mejor manera posible. En un reñido duelo contra Juan Ignacio Haran, este último no continuó en el cuarto asalto debido al castigo recibido por su contrincante.

Sólo pasaron tres peleas para que le llegue la oportunidad de ir por un cetro. Si bien los boxeadores a nivel nacional tienen que esperar al menos hasta la décima presentación como profesional, el caso del "Puma" es distinto por la carrera amateur que realizó y su paso por los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Tras vencer a Santiago Perotti (diciembre de 2017) y Nicolás Botelli (abril de 2018), en mayo se midió ante Fabián Claro en el mismo lugar donde debutó, lo venció por KO en el segundo asalto y se quedó con el título argentino de la categoría supermosca.

Desde ese momento, Fernando Martínez combatió seis veces más en nuestro país (todas con victorias) y le llegó una oportunidad a nivel internacional. El 16 de diciembre de 2019 en Sudáfrica, el argentino venció por la vía rápida a Athenkosi Dumezweni y se adjudicó la faja de la mencionada división en su versión plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Con el paso del tiempo, Chino Maidana Promotions pasó a ser la promotora del triple campeón nacional.

Tras este duelo consagratorio, el oriundo de La Boca superó un escollo muy difícil venciendo a Nicolás Aquino en el Estadio Mary Terán de Weiss y se encaminó a lo que vendría poco después. El exrepresentante olímpico consiguió una rápida victoria en Dubai llegó la chance de buscar el del mundo ante Jerwin Ancajas, le ganó y ahora expondrá su cinturón contra el filipino para defenderlo por primera vez.

Fernando "Puma" Martínez con el título Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Los récords actuales de Fernando Martínez y Jerwin Ancajas

Con 14 victorias (8 por KO) y ninguna derrota, el hombre de La Boca va por su primera defensa ante el experimentado púgil asiático, quien acumula un total de 33 triunfos (22 por KO), 2 derrotas y dos empates.

Por otro lado, el nacido en la tierra del emblemático Manny Pacquiao fue campeón del mundo desde 2016 hasta la pelea que tuvo con el "Puma". La décima vez que expuso su faja no pudo ante el argentino que se consagró y se convirtió en el segundo monarca de nuestro país en ese momento. Meses después, en el mismo escenario, la historia cambió.