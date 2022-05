Con todo: Brian Castaño se prepara para la revancha ante Charlo al ritmo de Daddy Yankee

Brian Castaño subió nuevos videos a su Instagram entrenando al ritmo de Daddy Yankee pensando en la revancha ante Jermell Charlo del próximo 14 de mayo en California.

Brian Castaño subió nuevos videos a su cuenta de Instagram mientras entrenaba y los musicalizó con dos canciones de Daddy Yankee. Con la mente puesta en el combate ante Jermell Charlo del próximo sábado 14 de mayo en el Dignity Health Sports Park de California, al "Boxi" se lo notó contento y confiado corriendo junto a su padre Carlos y sus colegas Elías "Macho" Araujo y Alexis Alvarado.

Al igual que en el primer enfrentamiento, disputado el pasado 17 de julio de 2021, estarán en juego los títulos mundiales de la categoría superwelter, en versión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Más allá de que en la primera edición de esta pelea no hubo un ganador, para el oriundo de La Matanza será una revancha personal y se prepara a todo ritmo.

La buena relación entre Castaño y Daddy Yankee surgió en agosto del 2021 cuando el argentino estuvo de vacaciones en Puerto Rico y el músico lo visitó en un gimnasio de boxeo. El oriundo de La Matanza tuvo una charla con el boricua, quien lo felicitó por el primer duelo ante el estadounidense. Para musicalizar el momento en su Instagram, @BrianCastano.Oficial, el nacido en Isidro Casanova eligió los temas "Somos de calle" y "Salud y vida".

Con videos de su preparación para la pelea y distintas imágenes, Castaño anticipa que se vendrá un feroz duelo. El argentino dejó atrás la lesión que sufrió en el bíceps de su brazo derecho, lo cual obligó a posponer el combate y está listo para este gran desafío en el que está cerca de ser el primer boxeador sudamericano en unificar las cuatro coronas más importantes.

Brian Castaño calentó la previa de la revancha contra Jermell Charlo

Brian brindó una entrevista en conjunto con su rival para ESNEWS cuando falta poco menos de un mes para el duelo y dejó una perlita a la hora de declarar con la que apuró a Charlo. "Realmente a mí la gente no me importa. Siempre fui de visitante a pelear a todos lados. Sean 10, 3 o 100 personas no me importa, no me hace la diferencia. Voy a hacer mi trabajo y nada más. Por más que vayan 20.000 personas a gritar lo que griten no me cambia".

Y agregó: "Estoy focalizado en mi futuro, en la pelea. Ahora está este adelante mío y lo voy a bajar. Sea el que se me ponga adelante lo voy a partir al medio es así, lo voy a quebrar. A mi no me importa, sea Charlo o sea cualquiera. Este habló de más y se lo voy a hacer pagar el 14 de mayo", lanzó el "Boxi". Acostumbrado a pelear fuera de casa, Castaño no se achica ante los grandes desafíos y en esta ocasión está ante el más grande de su carrera como profesional.