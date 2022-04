Brian Castaño calentó la previa de la revancha contra Jermell Charlo: "Lo voy a quebrar"

El boxeador argentino Brian Castaño le puso picante a la previa de la pelea ante el estadounidense Jermell Charlo del próximo 14 de mayo en Estados Unidos.

Se viene el gran combate del año para Brian Castaño y el argentino ya calentó la previa de lo que será el duelo del próximo 14 de mayo ante el Jermell Charlo con una picante declaración. El púgil oriundo de La Matanza, que empató injustamente con el estadounidense el 17 de julio de 2021, se tiene toda la fe para ganar en esta ocasión y lo dejó en claro. Sin dudas, más allá de que en la primera edición de esta pelea no hubo un ganador, para el "Boxi" será una revancha personal.

Al igual que en el primer enfrentamiento estarán en juego los títulos mundiales de la categoría superwelter, en versión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Este último es el que posee el bonaerense y que ganó en buena ley ante el brasileño Patrick Teixeira en febrero del 2021. Esta vez, y con la bronca por la injusticia, Castaño va por la gloria y con mucha confianza para subirse al ring del Dignity Health Sports Park de Carson California, Estados Unidos.

Brian brindó una entrevista en conjunto con su rival para ESNEWS cuando falta poco menos de un mes para el duelo y dejó una perlita a la hora de declarar con la que apuró a Charlo. "Realmente a mí la gente no me importa. Siempre fui de visitante a pelear a todos lados. Sean 10, 3 o 100 personas no me importa, no me hace la diferencia. Voy a hacer mi trabajo y nada más. Por más que vayan 20.000 personas a gritar lo que griten no me cambia".

Y agregó: "Estoy focalizado en mi futuro, en la pelea. Ahora está este adelante mío y lo voy a bajar. Sea el que se me ponga adelante lo voy a partir al medio es así, lo voy a quebrar. A mi no me importa, sea Charlo o sea cualquiera. Este habló de más y se lo voy a hacer pagar el 14 de mayo", lanzó el "Boxi". Acostumbrado a pelear fuera de casa, Castaño no se achica ante los grandes desafíos y en esta ocasión está ante el más grande de su carrera como profesional.

La lesión que atrasó el combate

El combate que se desarrollará el próximo 14 de mayo en Carson, tenía fecha programada para el pasado 19 de marzo en el Crypto Arena de Los Ángeles. Sin embargo, Brian Castaño sufrió una lesión en su brazo derecho que atrasó dicho duelo. El desgarro en el bíceps tuvo al "Boxi" inactivo por al menos cuatro semanas y volvió a los entrenamientos pensando en la histórica revancha.

Castaño, tres veces ganador del Olimpia de Plata en boxeo, tiene un palmarés de 17 victorias (12KOs), 2 empates y ninguna derrota, y comenzó su preparación para esta pelea en los primeros días del año 2021 en Los Ángeles. Por su parte, Jermell Charlo tiene una foja de 34 triunfos (18KOs), 1 empate y 1 contraste, y se prepara en Houston, ciudad en la que reside.