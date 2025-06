Chau boxeo: una leyenda que brilló en los Juegos Olímpicos y defendió a Ucrania en la guerra anunció su retiro

Chau boxeo: una leyenda que defendió a Ucrania en la guerra y anunció su retiro

Un reconocido boxeador que ganó dos veces la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, fue campeón del mundo en tres categorías y defendió a Ucrania en la guerra contra Rusia anunció su retiro del boxeo. Se trata de Vasyl Lomachenko, la leyenda ucraniana que brilló tanto en el ámbito amateur como en el profesional puso fin a su extensa carrera en el que se midió con varios rivales importantes. Con más de 400 victorias desde su debut, "Hi Tech" dejó sin dudas una huella.

El púgil nacido en Bilhorod-Dnistrviskyi de 37 años pero radicado en Estados Unidos se presentó arriba del cuadrilátero por primera vez en 2004 y de ahí en más cosechó más éxitos que fracasos. De hecho, fue el mejor tanto en Londres 2012 como en Rio 2016 y poco después dio el gran paso al profesionalismo, donde continuó con sus hazañas. En poco más de 10 años y siendo una de las principales figuras mundiales fue monarca en las divisiones pluma, superpluma y ligero, pero ahora colgó los guantes.

"Estoy agradecido por cada victoria y derrota tanto arriba como abajo del ring. Estoy agradecido de que mi carrera haya ganado claridad para saber sobre el camino que una persona debe tomar para lograr una verdadera victoria y no sólo en el ring. Mí padre me enseñó no sólo boxeo, sino también cómo ser un modelo a seguir para mis propios hijos. Cometí muchos errores en la vida y en el gimnasio, pero él siempre estuvo a mí lado cuando era necesario. A mi familia que siempre me ha apoyado, compartieron mis victorias y sintieron el dolor de mis pérdidas, las que nos hicieron más fuertes", sostuvo la leyenda ucraniana a través de un video en sus redes.

Cabe destacar que culminó su recorrido profesional con 18 triunfos de los cuales 12 fueron por KO y perdió en tres oportunidades. En cuanto a su registro amateur, sumó más de 390 éxitos y las dos medallas de oro a nivel Olímpico son lo más importante. En febrero del 2022 sorprendió al mundo con su decisión de unirse al ejército de Ucrania en la guerra contra Rusia y pocos meses después volvió a pelear para en 2025 decidir retirarse.

Vasyl Lomachenko antes de representar a Ucrania en la guerra contra Rusia

Sorpresa en el boxeo: una leyenda filipina que le ganó a Omar Narváez peleará en Argentina por un título mundial

Una reconocida leyenda filipina peleará en Argentina y buscará consagrarse campeón del mundo una vez más. Años después de lo que fue su victoria contra Omar "Huracán" Narváez, el reconocido púgil asiático se presentará en el ring del Casino Buenos Aires de Puerto Madero siendo una de las estrellas del KO a las Drogas organizado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Se trata de Nonito Donaire, quien se medirá contra el chileno Andrés Campos en el mencionado recinto.

La velada en cuestión será el próximo sábado 14 de junio y el compatriota de Manny Pacquiao que perdió en dos oportunidades con Naoya Inoue tendrá su primera experiencia en nuestro país después de casi 25 años de carrera en donde enfrentó a varios rivales de renombre. Desde su debut hasta el momento cosechó varios títulos mundiales, pero no el que estará en disputa cuando se mida contra el trasandino. De esta manera, será el plato fuerte de la doble jornada -también habrá boxeo el viernes- en la que se subirán al cuadrilátero algunas figuras internacionales.