Canelo Álvarez vs Golovkin: fecha de la pelea, dónde verla y a qué hora

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se medirá ante el kazajo Gennady "GGG" Golovkin, en una pelea en la que el azteca expondrá sus cuatro cinturones mundiales de la división supermediano en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este enfrentamiento será el tercero que se lleve a cabo entre ambos tras un empate y un triunfo de Álvarez. En el cruce que completará la trilogía, el asiático buscará la victoria que se le negó en dos ocasiones.

La velada contará con 8 peleas, y la mencionada será la principal atracción. Los títulos que estarán en juego son los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Las mencionadas son las cuatro entidades que rigen el deporte de los puños a nivel internacional.

La fecha para "Canelo" vs. Golovkin es el 17 de septiembre. Los dos primeros duelos se desarrollaron también en el T-Mobile Arena de Las Vegas y la realidad es muy diferente a los momentos en los que combatieron. Cuatro años después de la última vez que se cruzaron, todo cambió para los dos, pero no dejaron de estar en actividad. Si bien llegan distinto, Álvarez es el campeón defensor, por lo que a "GGG" no le será nada fácil arrebatarle los cinturones.

El nacido en México posee un récord actual de 57 peleas ganadas (39 por KO), dos perdidas y dos empates. El "Tapatío" perdió en su última presentación ante Dmitry Bivol el pasado 7 de mayo y tiene en mente recuperarse de ese resultado inesperado en su carrera contra un rival al que ya venció. El kazajo, que suma 42 victorias (37 ganadas por la vía rápida), una caída y una igualdad, no dejó dudas en su combate ante el japonés Ryota Murata en abril del 2022, venciéndolo por la vía rápida en el noveno asalto. En esta ocasión, Golovkin tendrá la posibilidad de quedarse con las cuatro coronas mundialistas de la categoría supermediano.

El cinturón que estará en juego entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady "GGG" Golovkin

Como es habitual en el boxeo con peleas de esta magnitud, el Consejo Mundial de Boxeo otorgará una novedosa faja. Claro que, no tendrá el mismo valor que las cuatro que estarán en juego, sino que será más un obsequio de la mencionada entidad. El CMB le entregará al ganador de este duelo el "Cinturón Zapoteca" o "Cinturón del Guerrero Jaguar". El mismo sale del color verde habitual de las diademas de dicha institución y posee garras a los costados, referentes al mencionado animal.

Dónde y cómo ver la pelea

La transmisión del próximo sábado 17 de septiembre desde el T-Mobile Arena estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país a las 22:00.