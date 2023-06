Canelo Álvarez se la pudrió a McGregor y lo invitó a pelear: "Una mano"

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez opinó de los dichos de Conor McGregor contra él, se la pudrió y lo desafió públicamente.

Saúl "Canelo" Álvarez se la pudrió al luchador irlandés Conor McGregor, quien días antes cuestionó su nivel en su última presentación con victoria ante John Ryder en México. La leyenda del UFC cruzó al tapatío por su desempeño y rápidamente recibió una contundente respuesta por parte del campeón mundial indiscutido de la categoría supermediano. El mexicano no pudo ocultar su bronca por las críticas recibidas y contestó con palabras como si estuviese pegando arriba del cuadrilátero.

"Soy zurdo, Ryder era zurdo, Billie Joe Saunders era zurdo. Vi cosas, métodos que utilizaría 'Canelo' y sé que se está desvaneciendo. Pelearía con él sin ningún maldito problema", aseguró el peleador británico y desafió públicamente al nacido en Guadalajara. Claro que, este último estuvo atento a esta situación y a las pocas horas le respondió con todo. Cabe destacar, que en su única incursión en el deporte de los puños, McGregor perdió categóricamente con Floyd Maywheather en 2017.

"La siguiente semana voy a reunirme para ver qué es lo que viene, pero obviamente en septiembre vamos a ver", soltó "Canelo" en principio en respuesta a la pregunta de los periodistas. Si bien trató de evitar el problema, insistieron y fue aún más contundente a la hora de ningunear al luchador y las palabras que abrieron la polémica: "No lo he visto, no tengo redes sociales en mi teléfono y no vi lo que dijo".

Ni bien le contaron lo que el propio McGregor afirmó sobre su nivel arriba del ring, Álvarez lanzó sin filtro: "Con una mano, no me importa cómo esté". Por supuesto, todo dependerá de las promotoras involucradas en un posible cruce entre ambos, en lo que puede ser la segunda pelea del irlandés en un cuadrilátero. Si bien tiene mucha experiencia en su disciplina, todavía no encontró su lugar en el mundo del boxeo y ahora va por el mexicano.

Lejos del boxeo: el impensado emprendimiento de Canelo Álvarez

Desde hace casi nueve años, junto a su hermano Ricardo "Rica" Álvarez, "Canelo" tiene una taquería llamada "El Pastor del Rica" y la idea de ambos es llegar aún más lejos con el famoso local. El mismo tiene la particularidad de que, más allá de vender comida, también hay gorras del propio boxeador para la venta y los fanáticos no sólo van para comprar los tacos. El familiar del "Canelo" habló sobre este proyecto y lo que sueñan en un corto plazo.

"En Estados Unidos no hay productos como aquí. La idea de la mayoría de la gente es que los tacos son malos y es lo que se puede ofrecer allá. Nosotros queremos emprender y ser diferentes a los demás. Lo más cercano posible a lo que son los tacos mexicanos. La idea es empezar en San Diego porque él vive ahí, ya tenemos el lugar, estamos a punto y luego queremos expandirnos a Chicago, Las Vegas y Los Ángeles", sostuvo el "Rica" en diálogo con el medio mexicano Milenio. Sin dudas, otro de los puntos fuertes por el que el público se acercaría al local es por saber que es del mismísimo "Canelo".