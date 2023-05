Lejos del boxeo: el impensado emprendimiento de Canelo Álvarez antes de su pelea ante John Ryder

Mientras espera para pelear en México ante John Ryder en donde expondrá sus títulos mundiales, Saúl "Canelo" Álvarez trabaja en un nuevo emprendimiento lejos del mundo del boxeo.

Saúl "Canelo" Álvarez se perfila para combatir el próximo sábado 6 de mayo en el Estadio Akron de Zapopan, México, ante el británico John Ryder, pero antes también trabaja en otro importante emprendimiento que comparte con su familia. El deporte de los puños no es la única prioridad del tapatío y tiene en mente expandir un negocio suyo desde su país a los Estados Unidos. Claro que, ya lo logró arriba del ring con su carrera y ahora va por un nuevo objetivo.

Desde hace casi nueve años junto a su hermano Ricardo "Rica" Álvarez tienen una taquería llamada "El Pastor del Rica" y la idea de ambos es llegar aún más lejos con el famoso local. El mismo tiene la particularidad de que, más allá de vender comida, también hay gorras del propio boxeador para la venta y los fanáticos no sólo van para comprar los tacos. El familiar del "Canelo" habló sobre este proyecto y lo que sueñan en un corto plazo.

"En Estados Unidos no hay productos como aquí. La idea de la mayoría de la gente es que los tacos son malos y es lo que se puede ofrecer allá. Nosotros queremos emprender y ser diferentes a los demás. Lo más cercano posible a lo que son los tacos mexicanos. La idea es empezar en San Diego porque él vive ahí, ya tenemos el lugar, estamos a punto y luego queremos expandirnos a Chicago, Las Vegas y Los Ángeles", sostuvo el "Rica" en diálogo con el medio mexicano Milenio. Sin dudas, otro de los puntos fuertes por el que el público se acercaría al local es por saber que es del mismísimo "Canelo".

Con respecto al combate entre Saúl Álvarez y John Ryder, cabe destacar que el mexicano expondrá sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supermediano y es el principal favorito. Esta presentación significará el regreso del tapatío a sus tierras tras pelear durante 12 años en Estados Unidos. La última vez que se subió a un ring mexicano fue el 26 de noviembre del 2011 cuando se enfrentó al puertorriqueño Kermit Cintron, a quien venció por KO técnico en el quinto asalto.

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y John Ryder y cómo verla online

La transmisión del combate por los mencionados títulos mundiales estará a cargo de DAZN y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 6 de junio y la madrugada del domingo (cerca de las 00:30, hora argentina). La velada contará con 9 peleas más y en una de ellas se presentará el argentino Elio Germán "Lobo" Rafael ante el estadounidense Lawrence King.

Roberto "Mano de Piedra" Durán apuntó contra "Canelo" Álvarez

La leyenda panameña también se refirió al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y lo que fue su derrota ante Dmitrii Bivol en 2022. El oriundo de Guadalajara perdió aquel duelo en categoría semipesado y no volvió a pelear en la misma división, por lo que la revancha todavía no se llevó a cabo. Para colmo, el tapatío peleará en México el próximo 6 de mayo ante John Ryder y no hay indicios de que se enfrente nuevamente contra el mencionado púgil ruso.

Durán recordó dicho cruce, aconsejó a Álvarez de cara al final de su carrera y un posible reencuentro con el campeón que lo venció meses atrás en Las Vegas: "Si yo fuera Canelo, hubiera pedido la revancha hace tiempo. No sé qué le pasa y no entiendo por qué no la ha pedido. Está hablando que se va a retirar ¡Pero retirate con honor y pide la revancha!".