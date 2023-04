Un histórico campeón mundial destrozó a Gervonta Davis y encendió la polémica: "No es nadie"

Un histórico campeón del mundo destrozó a Gervonta Davis días después de la victoria por KO ante Ryan García. Lo sucedido en el mencionado combate llevado a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, no deja de generar repercusión en el deporte de los puños y un gran referente aprovechó la ocasión para apuntar contra el estadounidense que alcanzó su victoria n°29 en el profesionalismo. Sin embargo, al margen de su buen rendimiento, no se salvó del ojo crítico de un boxeador de renombre.

Es que Roberto "Mano de Piedra" Durán es sinónimo de boxeo a nivel global, por lo que definió al "Tank" Davis en breves y contundentes palabras. Si bien el ganador del pasado sábado 22 de abril en el T-Mobile Arena está invicto y tiene un importante porcentaje de victorias por la vía rápida, esto no es suficiente para el ídolo panameño. Durante una entrevista con el canal de YouTube KO Artists Sport, la leyenda cruzó al joven de Baltimore y no lo perdonó.

"No es nadie, lo que pasa es que ahora está en el momento en el que no hay nadie, pero ya se le va a aparecer uno, en cualquier momento. Todo San Martín tiene su puerco gordo y a él le va a caer, y va a ser con un latino", aseguró Durán sobre el presente de Davis. Es que el estadounidense sumó una nueva victoria al hilo y, hasta el momento, ningún boxeador de los que enfrentó logró superarlo con amplitud para arrebatarle su invicto.

Con respecto al análisis sobre el combate que el "Tank" ganó por KO en el séptimo round, "Mano de Piedra" sostuvo: "El moreno (Davis) no le tenía miedo, pero García tampoco, porque lo puso en malas condiciones y no supo cómo rematarlo. Cuando el moreno lo tumbó cambió la pelea, después de meter el gancho abajo se acabó, aunque no era para que se quedara. Lastimosamente García defraudó a su público".

"Mano de Piedra" Durán apuntó contra "Canelo" Álvarez

La leyenda panameña también se refirió al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y lo que fue su derrota ante Dmitrii Bivol en 2022. El oriundo de Guadalajara perdió aquel duelo en categoría semipesado y no volvió a pelear en la misma división, por lo que la revancha todavía no se llevó a cabo. Para colmo, el tapatío peleará en México el próximo 6 de mayo ante John Ryder y no hay indicios de que se enfrente nuevamente contra el mencionado púgil ruso.

Durán recordó dicho cruce, aconsejó a Álvarez de cara al final de su carrera y un posible reencuentro con el campeón que lo venció meses atrás en Las Vegas: "Si yo fuera Canelo, hubiera pedido la revancha hace tiempo. No sé qué le pasa y no entiendo por qué no la ha pedido. Está hablando que se va a retirar ¡Pero retirate con honor y pide la revancha!".