Roberto Mano de Piedra Durán cumple 71 años: anécdotas con Maradona, "Rocky" y su retiro del boxeo

Un 16 de junio de 1951 nació la leyenda del boxeo panameño Roberto "Mano de Piedra" Durán y en esta nota te contamos su amistad con Diego Armando Maradona, su guanteo Stallone y su inesperado retiro del boxeo.

La leyenda panameña Roberto "Mano de Piedra" Durán cumple 71 años este jueves 16 de junio. El exboxeador que marcó un antes y un después en el deporte de los puños, además de sus logros, tiene varias historias en su lomo. Entre ellas, se destacan su relación de amistad con Diego Armando Maradona, el día que guanteó con Sylvester Stallone para Rocky II y su inesperado retiro del boxeo.

Es que el "Cholo", como también se lo conocía, vivió grandes momentos desde los inicios de su carrera hasta lo que fue el final. Desde mantenerse en actividad por varias décadas hasta ser campeón del mundo y llamar la atención por su pegada, Durán dejó una huella imborrable y colgó los guantes con un historial de 103 peleas ganadas (70 por KO) y 16 derrotas, meses después de sufrir un accidente en 2001.

La amistad de Mano de Piedra con Diego Armando Maradona

La relación entre ambos nació en la década del 80, cuando los dos vivían un espectacular momento en sus carreras. Con el paso de los años, tuvieron distintos caminos pero se reencontraron en 2005 en La Noche del 10, el programa conducido por Diego Maradona que tuvo 13 episodios. En 2020, cuando el "Pelusa" falleció, Roberto Durán no dudó en enviarle un cálido saludo recordándolo con la imagen de ese día.

"Descansa en paz leyenda. Diego Armando Maradona. Dios te tenga en la gloria, ídolo mundial. Esta foto la tomamos cuando fui de invitado a su show de tv 'La Noche del 10'. Buenos recuerdos y buenos momentos compartidos. Envío mi más sincero pésame a toda su familia y para mi gente de Argentina. Cuídense y se les quiere de gratis. Manos de Piedra", escribió en su cuenta de Instagram el 25 de noviembre de 2020.

El guanteo con Sylvester Stallone para Rocky II

A fines de los 70 se llevaba a cabo la filmación de la secuela de Rocky y el propio Sylvester Stallone buscaba algo diferente. Con el deseo de hacer aún más real su personaje surgió la idea de que practique con un púgil de jerarquía. El elegido fue el propio "Mano de Piedra", quien hizo honor a su apodo y no tuvo piedad contra "Rocky Balboa".

"No haría sparring con Bernard Hopkins. Con Roberto Durán aprendí mi lección. Los boxeadores profesionales y la actuación son dos cosas diferentes. Yo puedo interpretarlos pero ellos son de verdad". Aquella frase que esbozó Sly en 2014 define absolutamente todo. El actor no la pasó nada bien contra el boxeador que se tomó el compromiso como si fuese un entrenamiento verdadero. Los rounds disputados, por supuesto, quedaron en manos del panameño, como no podía ser de otra manera.

Incluso, Stallone pidió que el "Cholo" Durán no lo golpee en la cara para no marcarlo, teniendo en cuenta que se encontraban en plena filmación. Si bien no hay un registro del momento en el que se enfrentaron, se dice que los puños de "Mano de Piedra" fueron realmente demoledores. De lo que sí existe filmación -y salió durante 30 segundos en Rocky II- es de un "guanteo" que hicieron para la película.

El retiro del boxeo

En octubre del 2001 a los 50 años, Roberto "Mano de Piedra" Durán sufrió un accidente automovilístico que cambió su vida para siempre. El choque le provocó lesiones que afectaron uno de sus pulmones y que complicaron su salud. Por este motivo, el año siguiente anunció su retiro del boxeo dejando atrás un gran palmarés e histórico dentro del deporte de los puños.

"Estoy cansado del boxeo, para mi se terminó. Me retiro por respeto a mis hijos y al pueblo panameño. Siempre expresé que quería morir en el ring, pero Dios quiso que siguiera vivo y me mandó un aviso", sostuvo el "Cholo" cuando habló del momento en el que decidió colgar los guantes. Meses antes, protagonizó su segundo combate ante el puertorriqueño Héctor "Macho" Camacho, con quien perdió por puntos en decisión unánime.