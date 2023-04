El calvario de una leyenda del boxeo antes del espectacular KO de Gervonta Davis: "Toda la semana"

Una leyenda del boxeo reveló que vivió un calvario antes del tremendo KO de Gervonta Davis a Ryan García en Las Vegas.

Horas después del impactante KO de Gervonta Davis a Ryan García en el T-Mobile Arena de Las Vegas, una leyenda de boxeo reveló el calvario que vivió días antes del combate. El ex boxeador, ligado a uno de los protagonistas de este duelo que terminó por la vía rápida en el séptimo capítulo, contó que no la pasó nada bien en la semana previa. Se trata del ídolo y referente mexicano Óscar De La Hoya.

El "Golden Boy", mánager del "King" García, recibió amenazas de muerte que impidieron su presencia en la conferencia de prensa posterior a la pelea y lo contó por medio de un video. Si bien estuvo en el pesaje previo y durante el enfrentamiento del año entre los dos púgiles, se retiró inesperadamente del recinto luego de la caída de su representado y el triunfo del apadrinado por Floyd Maywheather. Por supuesto, su video y sus palabras sorprendieron a todo el deporte de los puños.

"Mi equipo de seguridad me dijo que tenía que irme del lugar. Porque recibí amenazas de muerte. Ustedes no lo saben, pero las recibí toda la semana y me dijeron que era muy peligroso permanecer en el lugar, así que nos fuimos", aseguró Óscar De La Hoya en un video publicado en sus redes sociales. Además, el excampeón del mundo habló sobre la acusación que recibió otra leyenda tras la conferencia de prensa previa al combate: "Bernard Hopkins fue acusado de tener crema de testosterona en sus manos y tocar con ellas a Gervonta Davis en el pesaje (para que diera positivo en las pruebas de antidoping). Por decisión de PBC, la promotora de Gervonta, no pudo subir al ring ni hacer nada durante la promoción".

Por último, si bien Ryan García perdió el cruce del año, el "Golden Boy" lo reconoció y dejó un contundente mensaje para su boxeador: "Tuvimos una gran pelea y ganó el mejor. Me quito el sombrero. Gracias, Davis. Eres un gran peleador. Garcia, te apoyo al igual que Bernard. Estamos contigo al 1000 por ciento y regresarás mejor y más fuerte que nunca, garantizado".

