Boxeo: el insólito pedido de un legislador de Milei por la muerte de Locomotora Oliveras

El insólito pedido de un diputado de Milei por la muerte de Locomotora Oliveras

Horas después de la muerte de Alejandra "Locomotora" Oliveras trascendió que un diputado de Javier Milei en La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en referencia justamente a la múltiple campeona mundial de boxeo. El mismo está relacionado con el deporte de los puños en la rama femenina, pero ya existe uno desde hace varios años. El funcionario se encargó de comunicarlo en las redes y más allá de algún mensaje de apoyo recibió comentarios en los que marcaron su error.

El plan de Sebastián Pascual es declarar el "Día del Boxeo Femenino" el 20 de marzo por la fecha en la que nació la exboxeadora jujeña. Sin embargo, el detalle a tener en cuenta es que cada 25 de marzo se celebra el "Día de la Mujer Boxeadora", en recuerdo a la entrega de la primera licencia profesional a una mujer -Marcela "Tigresa" Acuña- por parte de la Federación Argentina de Box. Este hecho marcó un antes y un después para muchas que buscaron seguir los pasos de la formoseña que dejó su huella en cada cuadrilátero.

El insólito proyecto del diputado de Milei tras la muerte de la Locomotora Oliveras

A través de sus redes sociales, el funcionario habló sobre la leyenda del boxeo femenino y detalló que su homenaje se basa en "una forma de destacar a una deportista que fue ejemplo en su disciplina, que sobresalió con esfuerzo y amor propio". Por supuesto, las críticas no tardaron en llegar ya sea porque ya existe un día en reconocimiento a las mujeres en el deporte de los puños o por cuestionar la presentación de este proyecto. Además, es importante aclarar que se las reconoce cada 25 de marzo desde 2019, sino que sólo cinco días de diferencia lo separan del que propone el diputado por el natalicio de Oliveras.

En aquel entonces, el proyecto fue presentado por la Unión de Periodistas de Boxeo (UPERBOX), Leandro Santoro y la entonces legisladora del PRO, Mercedes de las Casas. La jornada en la que se declaró el "Día de la Mujer Boxeadora" en la Legislatura Porteña estuvieron presentes varias representantes de la disciplina a nivel nacional tales como Érica "Pantera" Farías, Paola Casalinuovo y Victoria Saputo, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Desde ese día hasta la actualidad se reconoce a quienes son parte del boxeo, donde la mayor visibilidad la tienen los hombres.

El posteo del diputado de La Libertad Avanza sobre su proyecto de ley

El emotivo mensaje de la Tigresa Acuña por la muerte de la Locomotora Oliveras

Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de la jujeña, su colega dialogó con TN y esbozó: "Iba constantemente al frente, buscaba influenciar a la gente para que pudieran vivir de la mejor manera, que realmente puedan disfrutar de la vida. Ella siempre decía 'viví el momento. Lo que nosotras logramos no lo logró cualquiera. Nos transformamos en las voces más conocidas del boxeo. Le agradecí todo lo que hizo por el deporte. Cuando me enteré que estaba internada se me vino a la cabeza el encuentro que tuvimos el año pasado y dije 'gracias a Dios que pudimos reconstruir nuestra relación'. Tanto ella como yo peleamos muchísimo por el boxeo. No pudimos lograr la igualdad entre el hombre y la mujer, pero sí logramos la visibilización del boxeo femenino y dejar de lado la demonización que tenía. Gracias a nuestro esfuerzo y perseverancia, esta nueva generación de boxeadoras ni siquiera se imaginan la discriminación que tuvimos que sufrir durante tanto tiempo".