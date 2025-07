Murió Locomotora Oliveras: el dolor de la Tigresa Acuña por la boxeadora

El dolor de 'La Tigresa' Acuña por el fallecimiento de Alejandra 'Locomotora' Oliveras.

El mundo del boxeo está de luto por la muerte de Alejandra 'Locomotora' Oliveras este lunes a los 47 años, pocos días después de sufrir un ACV. El fallecimiento de la ex luchadora, que estaba internada hace dos semanas en el Hospital José María Cullen de Rosario, impactó fuertemente a Marcela 'La Tigresa' Acuña, la formoseña que también hizo historia en la disciplina y quien, en diálogo con TN, habló sobre la relación que tuvo con la que fue su contrincante hace varios años.

"Iba constantemente al frente, buscaba influenciar a la gente para que pudieran vivir de la mejor manera, que realmente puedan disfrutar de la vida. Ella siempre decía 'viví el momento'", recordó Acuña sobre su compañera, con quien se reconcilió el año pasado luego de un largo tiempo distanciadas. "Lo que nosotras logramos no lo logró cualquiera. Nos transformamos en las voces más conocidas del boxeo. Le agradecí todo lo que hizo por el deporte. Cuando me enteré que estaba internada se me vino a la cabeza el encuentro que tuvimos el año pasado y dije 'gracias a Dios que pudimos reconstruir nuestra relación'", expresó 'La Tigresa', que también reveló que seguía diariamente los reportes médicos sobre la evolución de su estado de salud.

"Tanto ella como yo peleamos muchísimo por el boxeo. No pudimos lograr la igualdad entre el hombre y la mujer, pero sí logramos la visibilización del boxeo femenino y dejar de lado la demonización que tenía", agregó Acuña. "Gracias a nuestro esfuerzo y perseverancia, esta nueva generación de boxeadoras ni siquiera se imaginan la discriminación que tuvimos que sufrir durante tanto tiempo".

El emotivo mensaje de la Tigresa Acuña para la Locomotora Oliveras tras su internación

"¡FUERZA ALE! Nunca me imaginé que estarías en esta situación, la vida te puso entre las cuerdas, pero sólo es... ¡UN ROUND MÁS!", escribió la "Tigresa" Acuña en sus cuentas oficiales con una foto juntas cuando fueron parte del mencionado evento que mezcló al boxeo con los streamers en el Teatro Gran Rex. Por supuesto, la imagen no tardó en hacerse viral y recibió tanto likes como comentarios por parte de fanáticos del deporte de los puños, que esperan por la pronta recuperación de la nacida en el norte argentino.

Cabe destacar que ambas fueron las grandes protagonistas de una pelea que quedó en la historia del boxeo femenino a nivel nacional. El título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estaba en poder de Oliveras pero fue la "Tigresa" la que se quedó con la victoria por puntos en una decisión unánime y lo logró ante los ojos de miles de espectadores en el mítico Luna Park. Aquel duelo sin dudas fue de los más importantes por la trascendencia de cada una y lo que habían logrado hasta ese momento, pero sus carreras continuaron y siguieron dejando sus huellas.

De qué murió la 'Locomotora' Oliveras

Alejandra "Locomotora" Oliveras falleció este lunes 28 de julio a los 47 años a pocos días de haber sufrido un ACV que la tuvo internada durante dos semanas. La noticia de su muerte fue sin dudas un golpe durísimo para los amantes del boxeo y para todos aquellos que trabajaron con ella en su carrera mediática. La deportista jujeña radicada en Santa Fe se ganó el cariño de la gente con sus divertidos posteos en redes sociales en donde "motivaba" a sus seguidores.

En cuanto al accidente cerebrovascular isquémico que cambió el rumbo de su vida, fue ingresada al Hospital José María Cullen de la mencionada provincia en donde la internaron en terapia intensiva. En las últimas horas, trascendió que su estado era estable y que había abierto los ojos, aunque con pronóstico reservado. Sin embargo, la deportista tuvo un triste desenlace que impactó de lleno en el deporte de los puños que hoy la llora.