Boxeo: el escalofriante KO de Usyk a Dubois en Inglaterra que recorre el mundo

Boxeo: el escalofriante KO de Usyk a Dubois que recorre el mundo

En uno de los combates más importantes y esperados por el mundo del boxeo este fin de semana, Oleksandr Usyk noqueó a Daniel Dubois en el mítico estadio de Wembley y la definición no tardó en viralizarse. El ucraniano se impuso por la vía rápida en el quinto asalto, lo que derivó en que se quede con todos los títulos mundiales de la categoría pesado. Por supuesto, todo lo hablado en la previa quedó de lado cuando se subieron al ring y el experimentado medallista de oro en Londres 2012 no dejó dudas.

Tal es así que dominó ampliamente los primeros rounds y logró lanzar a la lona a su rival en dos oportunidades en el quinto capítulo. La segunda fue decisiva ya que el inglés no pudo reponerse y el árbitro decretó el final. De esta manera, el también vencedor de Tyson Fury en dos oportunidades se adjudicó todos los cinturones de la máxima división con una victoria similar a la que consiguió ante el mismo contrincante en 2023.

El KO de Usyk contra Dubois que recorre el mundo

Como sucedió hace dos años atrás contra el británico en el noveno asalto, esta vez la definición se dio mucho antes. Usyk encontró el momento justo para conectar un golpe que envió al piso al británico que primero continuó peleando, pero la segunda vez que cayó ya no pudo seguir. Este resultado le otorgó al ucraniano los títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Internacional de Boxeo (IBO) que se sumaron a los que ya tenía: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Lo que aún no está claro después de esta victoria en Wembley es lo que sucederá con la carrera del campeón indiscutido de los pesados. Con otra gran definición antes del límite no sólo se mantiene invicto, sino que parece no tener rival en la categoría después de 24 éxitos de los cuales 15 fueron por KO. Lo cierto es que quien lo enfrente seguramte buscará arrebatarle los títulos ya mencionados, aunque no aparecen nombres más allá de que se pueda cumplir la trilogía con Fury que puede tener lugar en 2026.

Oleksandr Usyk con todos los títulos de la categoría pesado

Cómo llegaron Usyk y Dubois al combate

Oleksandr Usyk llegaba al combate con un récord perfecto de 23 victorias sin derrotas, consolidándose como el boxeador número uno libra por libra según muchos especialistas. Con 38 años venía de imponerse en dos ocasiones consecutivas ante Tyson Fury, lo que lo confirmó como el campeón indiscutido de la categoría hasta que tuvo que dejar vacante el título de la FIB para hacer la revancha con el británico. Por su parte, Daniel Dubois llegaba a esta pelea con 22 victorias y 2 derrotas, siendo ambas caídas ante peleadores de elite. El británico de 27 años venía de obtener la victoria más importante de su carrera al noquear a Anthony Joshua en el quinto asalto en septiembre de 2024, precisamente en Wembley.