Alerta en el boxeo por la polémica denuncia de La Cobra que sorprendió a Maravilla Martínez: "Me noqueó"

Un reconocido streamer realizó una polémica denuncia en las redes sociales y la misma sorprendió a Sergio "Maravilla" Martínez. El quilmeño dos veces campeón mundial de boxeo habló sobre dicha situación en una reciente entrevista y el video del momento no tardó en hacerse viral. Quien rompió el silencio al respecto fue La Cobra -Lautaro Del Campo-, que participó en eventos del deporte de los puños donde combatieron influencers y le tocó ganar.

Si bien sus presentaciones en La Velada del Año 4 de Ibai Llanos y Párense de Manos fueron con éxito, lo cierto es que durante sus primeros entrenamientos no la pasó nada bien. De hecho, antes de practicar con Martínez trabajó con otro entrenador que lo llevó a un límite escandaloso para la disciplina y no dudó en exponerlo en vivo. A través del espacio que le dieron en un programa, el joven explicó los inconvenientes que tuvo y cómo "aprendió" a boxear bajo una modalidad para nada común.

La polémica denuncia de La Cobra que sorprendió a "Maravilla" Martínez

"Tiraba los jabs y los golpes de boxeo pero alejaba la cara porque me daba miedo... A la semana que vamos entrenando así me dice: 'me cansé porque no entendés. Ya que escondés la mano y no te animás a acercarte a pelear te vamos a tener que noquear'. Me paro en el medio de un ring, me pongo el casco, me dice 'cerrá los ojos y bajá las manos'. Llamó a uno que peleaba muy bien y me mandó a dormir, me noqueó y sentí como que el cerebro se me fue para atrás, se me desconectó la cabeza. Me pasó eso y me gritaba: 'levantate'. Con eso me mostró por qué en el boxeo cuando te noquean son 10 segundos y perdés, porque me levanté como a los 25 segundos", esbozó Lautaro Del Campo sobre esa situación que vivió mientras entrenaba.

Luego de dicho fragmento, "Maravilla" Martínez tomó la palabra y respondió visiblemente molesto: "Totalmente innecesario. Lautaro querido, hay mucho ladri en el boxeo, mucha gente que no sabe enseñar y cree que esto va de golpes y valentía. Es una forma ridícula de enseñar, un despropósito".

Sergio "Maravilla" Martínez, excampeón mundial de boxeo

Impacto en el boxeo: los dos influencers argentinos en La Velada del Año de Ibai Llanos

El sábado 26 de julio del 2025 en Sevilla, España, se llevará a cabo la quinta edición de La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el youtuber español Ibai Llanos. Dicha jornada tendrá nuevamente presencia argentina y habrá dos representantes de nuestro país que trascendieron a través de las redes sociales. Además, habrá otras cinco peleas de reconocidas estrellas que buscarán quedarse con el cinturón en disputa.

Uno de los protagonistas es Tomás Mazza, quien viene de noquear en Vélez Sarsfield en el marco del Párense de Manos II y sueña con hacer lo propio en Europa. Por otro lado, su colega Gaspi es quien también incursionará en el deporte de los puños para subirse al ring y conseguir una victoria. Por supuesto, ninguno de los dos la tendrá fácil y mucho menos el primero de ellos, que se verá las caras con un rival que tiene experiencia en la disciplina.