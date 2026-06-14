Bouaddi, el joven prodigio marroquí, irrumpe con fuerza en el Mundial

Ayyoub Bouaddi de Marruecos en acción con Vinicius Junior de Brasil

Para ser un adolescente que disputaba su primer partido internacional oficial, Ayyoub Bouaddi se mostró totalmente cómodo ‌en el encuentro en ‌que Marruecos igualó 1-1 con Brasil en su debut en el Mundial el sábado.

El jugador de 18 años derrochó autoridad mientras se movía sin descanso por el campo, buscando constantemente el juego en una llamativa actuación en el centro del campo que ayudó a los norafricanos a sacar un ​punto ante los ⁠pentacampeones del mundo por el Grupo C.

Con frecuencia se ‌lanzaba al ataque, con el balón pegado a ⁠los pies y generando problemas a ⁠los defensas rivales, en una impresionante demostración de potencia. Las estadísticas del partido revelaron que realizó más toques (86) que cualquiera de ⁠sus compañeros y tuvo una precisión en los ​pases superior al 90%.

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Bouaddi lleva ya algún ‌tiempo siendo una estrella en ascenso ‌en el Lille de la Ligue 1, por lo ⁠que no es de extrañar que los marroquíes se esforzaran sin descanso por convencer al prodigio nacido en Francia de que cambiara de selección.

La FIFA no aprobó el cambio ​hasta el ‌15 de mayo y el partido del sábado fue la cuarto como internacional de Bouaddi, luego de jugar tres encuentros de preparación para el Mundial de las últimas tres semanas.

El seleccionador Mohamed Ouahbi tomó ⁠una decisión audaz al incorporarlo a una plantilla consolidada y alinearlo como titular contra Brasil, y tras el partido no pudo ocultar su alegría: "Sabíamos de su calidad y por eso mantuvimos muchas reuniones para que se decidiera a jugar con Marruecos", dijo a periodistas.

Bouaddi hizo esperar a Marruecos mientras sopesaba su decisión, ya ‌que hasta marzo era capitán de la selección sub-21 de Francia.

Fuera del campo, Bouaddi ya ha demostrado ser un estudiante sobresaliente, al obtener las máximas calificaciones en su bachillerato científico a los 16 años, un año antes de lo previsto.

Un año antes había ‌acudido al Palacio del Elíseo y, ante la primera dama francesa, Brigitte Macron, ganó el primer premio en el concurso de ‌oratoria de la ⁠academia juvenil, pronunciando su discurso sobre el tema "¿Es el resultado superior al método?".

Bouaddi no habló con ​la prensa tras el partido del sábado, ya que, en esta ocasión, había dejado que sus pies fueran los que se expresaran.

(Escrito por Mark Gleeson; Editado en español por Javier Leira)