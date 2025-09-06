Bolivia vs Brasil: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

El cotejo entre Bolivia y Brasil, por la fecha 18 , se jugará el próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el estadio Gigante del Norte.
Así llegan Bolivia y Brasil
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Bolivia en partidos
Bolivia quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Colombia por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Brasil en partidos
Brasil llega con ventaja tras derrotar a Chile con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y fue Brasil quien ganó 5 a 1.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG - 2 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (8 PG - 4 PE - 5 PP).
Cristián Garay Reyes es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|38
|17
|12
|2
|3
|22
|2
|Brasil
|28
|17
|8
|4
|5
|8
|3
|Uruguay
|27
|17
|7
|6
|4
|10
|4
|Ecuador
|26
|17
|7
|8
|2
|8
|8
|Bolivia
|17
|17
|5
|2
|10
|-19
Horario Bolivia y Brasil, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas